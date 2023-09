Yeni politikayı anlattı

Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaşayan KKTC vatandaşları ile buluştu.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, New York ziyaretleri kapsamında her yıl New York’ta yaşayan KKTC vatandaşları ile bir araya geldiğini belirterek, Kıbrıs Türklerinin yıllardan beri verdiği bağımsızlık mücadelesinin bugün Doğu Akdeniz’de bir devlet olan KKTC’nin bağımsızlığının kabul görmesi için devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte maruz kaldığı acılar ve zor koşullardan sonra bugüne gelebilmesinin kolay olmadığını belirten Tatar konuşmasında, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletleri ile olan ilişkilerinin ve geleceğe yönelik çalışmaların önemine değindi.

Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinde canlarını feda eden tüm şehitleri yad eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz Kıbrıs Türkleri, dünyanın neresinde olursak olalım, Kıbrıs Türk halkının ve büyük Türk milletinin bir parçası olarak hiçbir zaman öz varlığımızı ve değerlerimizi unutmadan yaşamımızı bu ilkelerle sürdürmenin bahtiyarlığı içindeyiz” dedi. Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin birlik ve beraberlik içinde olduklarına ve öz vatanlarından asla kopmadıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek kuşakların küresel gelişmeler ve iletişim çağında KKTC ile bağlarını sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

“Erdoğan’ın BMGK’da yaptığı konuşma çok önemlidir”

Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıs Türklerinin büyük Türk dünyasının bir parçası olmaya devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin önemli olduğunu belirtti.

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında bir kez daha tüm dünyaya Kıbrıs Türklerine yapılan haksızlıkların son bulması, zulüm niteliğindeki ambargo ve izolasyonların kaldırılması ve KKTC’nin artık bağımsızlığının kabul görmesi ve tanınması gerektiğini söylediğini” ifade eden Tatar, “Verilen bu destek tüm dünyada haklı davamızın duyurulması ve kabul görmesi bakımından önemlidir” dedi.