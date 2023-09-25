Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), sahte reçete soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Birlikten yapılan açıklamada “Yürütülmekte olan reçete yolsuzluğu iddiaları ile ilgili sürecin başından itibaren kamuoyunda birçok kez belirttiğimiz gibi soruşturmanın her safhasında yargının yanındayız” denildi.

Birlikten yapılan açıklamada, “Soruşturma dahilinde yargıya intikal etmiş ve/veya önümüzdeki günlerde edecek olan üye veya üyelerimizin, eğer var ise Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yetkili organlarında aldıkları görevlerden, meslek etiği ve deontolojisi doğrultusunda haklarındaki soruşturma süresince askıya alındıklarını ve alınacaklarını bildirir, bu konudaki kesin tutumumuzun devam edeceğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz” ifadeleri yer aldı.

