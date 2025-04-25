Görüşler sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı. Komite, gündeminde bulunan üç yasa tasarısını ele aldı; bunlardan biri oy birliğiyle onaylanarak Genel Kurul gündemine sevk edildi.

Komite, ilk olarak “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Tasarı, oy birliğiyle kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edildi.

Ardından, “Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam eden Komite, bu tasarıya ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edilmesine karar verdi.

Komite son olarak “Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Bu tasarının da genel görüşmesine başlanarak, detaylı çalışmanın bir sonraki toplantıda sürdürülmesi kararlaştırıldı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan katıldı. Ayrıca CTP milletvekilleri Devrim Barçın, Sami Özuslu ve Fazilet Özdenefe de toplantıda hazır bulundu.

Toplantıya, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Sanayi Dairesi, Tarım Dairesi, KKTC Merkez Bankası, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

