Yol haritası belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar “Genişletilmiş Yükseköğrenim Toplantısı”na katıldı.

KKTC yükseköğretiminin ele alındığı “Genişletilmiş Yükseköğretim Toplantısı”nda yükseköğretim alanındaki mevcut sorunlar masaya yatırıldı ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Özvar, geçen üç ay içerisinde yükseköğretimde 2030 vizyonunu belirlemek ve bir yol haritası çıkarmak amacıyla KKTC dahil olmak üzere tüm üniversitelerin üst yönetimleriyle 6 ayrı bölgesel toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Özvar, toplantılarda ortaya çıkan kararların, üniversitelerle paylaşılarak birer genelge haline getirildiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan toplantıya Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın yanı sıra KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin rektörleri, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, YÖK, YÖDAK ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.

Toplantı öncesinde, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile YÖK Başkanı Erol Özvar basına açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu: Daha iyi bir yükseköğrenim hedefliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınması amacıyla sürekli iletişim içinde olduğu YÖK Başkanı ile belli zamanlarda gerek Ankara’da, gerek KKTC’de, gerekse yazışma veya telefon aracılığıyla görüştüklerini ifade etti.

YÖK Başkanına teşekkür eden Çavuşoğlu, KKTC’deki üniversitelerin yaşadığı sıkıntıları çözmek adına gösterdiği özveri için de müteşekkir olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, ülkede aktif olarak faaliyet gösteren 23 üniversitenin, Afrika'nın ucundan dünyanın birçok bölgesine uzanan geniş yelpazesi sayesinde 100'ün üzerinde ülkeden öğrenci ve 50-60 civarında ülkeden öğretim görevlisinin KKTC'ye gelmesine olanak sağladığını belirtti. Bu çeşitliliğin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden, Çavuşoğlu, “Bu mutluluğumuzun temelinde yatan güven zemini YÖK, ÖSYM kitapçığında yer alan üniversitelerimiz ile sağlanmaktadır” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, “YÖK kuralları, YÖK ile iş birliği, YÖK standartlarına uymak temel hedefimizdir” vurgusu yaptı.

Kararlar alındı, genelge yayınlandı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise konuşmasına, KKTC’yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Özvar, geçen üç ay içerisinde yükseköğretimde 2030 vizyonunu belirlemek ve bir yol haritası çıkarmak amacıyla KKTC dahil olmak üzere tüm üniversitelerin üst yönetimleriyle 6 ayrı bölgesel toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Özvar, toplantılarda ortaya çıkan kararların, üniversitelerle paylaşılarak birer genelge haline getirildiğini aktardı.

Yol haritası çıkarıldı

Özvar ayrıca toplantıların ve istişarelerin sonunda somutlaştırdıkları yükseköğretimdeki yol haritasının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

KKTC üniversiteleriyle kalite odaklı iş birliklerimiz artacak

KKTC üniversitelerinin kalite odaklı büyümesi için gereken desteği verdiklerini ifade eden Özvar, Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerdeki akademik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'deki dünya standartlarındaki yükseköğretim kalite güvence sistemine dair tecrübeleri, Kuzey Kıbrıs’taki yetkililer ve YÖDAK ile paylaştıklarını belirtti. Özvar bu kapsamda, kalite standartları ve süreçleriyle ilgili iş birliklerinin de giderek artacağını ifade etti.

Deneyimler KKTC ile paylaşılıyor

Eğitimde dijital dönüşüm konusuna da büyük önem verdiklerini söyleyen ve bu alanda Türkiye'deki deneyimlerinin KKTC ile paylaşılmaya başlandığını dile getiren Özvar, dijital dönüşüm konusunda yürütülen iş birliklerinin daha da artırılacağına dair umutlu olduğunu dile getirdi.

KKTC üniversiteleri tanıtım açısından önemli

KKTC üniversitelerinin başarılarının sadece akademik camiada değil, uluslararası düzeyde de daha fazla görünürlük kazandıracağına inandığını belirten Özvar, "Kalite düzeyi her geçen gün yükselen KKTC üniversitelerinin, ülkenin küresel ölçekte daha fazla tanınmasında büyük bir potansiyel taşıyor" diye konuştu.

YÖKSİS ile KKTC’de kullanılan YÖKAS entegre edilecek

Türkiye ile KKTC üniversiteleri arasındaki dayanışma ve istişarelerin artarak sürdürülmesinin önemine dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, KKTC'deki yükseköğretim sisteminin daha güçlü bir yapıya kavuşabilmesi için özellikle dijital dönüşüm alanındaki iş birliğinin stratejik öncelik taşıdığını vurguladı.

“Verisine sahip çıkamayan üniversitesine de sahip çıkamaz” anlayışını Türkiye’de de sıklıkla dile getirdiğini hatırlatan Özvar, bu doğrultuda YÖK’ün veri tabanı yönetim sistemi olan YÖKSİS ile KKTC’de kullanılan YÖKAS sistemi arasındaki entegrasyon çalışmalarının geldiği noktadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kontenjan desteğini sürdüreceğiz

KKTC üniversitelerinin Türkiye’deki YKS kılavuzuna dahil edilmesinin de önemine dikkat çeken Özvar, “Bugüne kadar sağladığımız kontenjan desteğini sürdüreceğiz. Ancak bu destekler, kalite süreçlerinden başarıyla geçen ve ilgili kurumların onayını alan üniversitelere yönelik olacaktır” dedi. Özvar, bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ın kalite süreçlerinin belirleyici olacağının da altını çizdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Tatar ve Üstel Özvar’ı kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında yükseköğretim alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

Başbakanı Ünal Üstel de Prof. Dr. Erol Özvar'ı (solda) kabul etti.