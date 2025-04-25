Hibe edilecek

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Tarım Bakanı Maria Panayiotou’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ederek gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Güney Kıbrıs’ın su sorununu çözmek için gerekli adımların atıldığı bildirildi.

Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis dün yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen mobil denizden arındırma ünitelerinin teslimatı sayesinde bu yaz Güney Kıbrıs'ta herhangi bir su kesintisinin olmayacağını söyledi.

“Günlük 15 bin metreküp kapasiteli üniteler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin su kesintisi riskiyle karşı karşıya kalmaması için zamanında devreye girecek” diyen Rum sözcü, bunun hibe şeklinde olacağını belirtti.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de yaptığı açıklamada; Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed bin Zayid El Nahyan'ın "mükemmel siyasi ilişkiler bağlamında" denizden arıtma tesislerini ücretsiz gönderme kararı aldığını söyledi.

Rum Tarım Bakanı Maria Panayiotou ise yaptığı açıklamada, denizden arıtma yöntemiyle günde 15 bin metreküp su üretebileceğini, Baf'taki ünite faaliyete geçtiğinde Baf ve Limasol ilçelerinin susuz kalmayacağını ifade etti.

Tarım Bakanı “Bugün sahada operatörler var. Yakın gelecekte nihai lokasyonları duyuracağız çünkü detayları bekliyoruz. Ancak en büyük ihtiyaç Limasol ve Baf'ta ve öncelik onlara veriliyor” dedi.

Ayrıca halka suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunan Başkan, "Tuzdan arındırma üniteleri, insanların ihtiyaç duyduğu içme suyu ihtiyacını karşılayacak, kaldırımlara değil" dedi.

Güney Kıbrıs’taki barajlarda doluluk oranının yüzde 23.5’e düştüğü belirtilirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde doluluk oranının yüzde 41.5 olduğu ifade edildi.

