Adalet arayışı sürecek

Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına dün başlandı.

Her davada olduğu gibi Adıyaman Adliyesi önünde toplanan aileler ile turist rehberleri için adalet platformu adliye girişine kaybettikleri canlarının fotoğraflarını sıraladı.

Sanıkların, acılı ailelerin dinlenmesinin ardından mahkeme ara kararını verdi.

Buna göre, dava 16 Temmuz’a ertelenirken, sanıkların tutuklanması talepleri reddedildi. Sanıkların duruşmalarda hazır bulunmalarına ve adli kontrol şartlarının devamına karar verildi.

Mahkemenin ara kararları açıklaması ardından Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Ruşen Yücesoylu Karakaya basın açıklaması yaptı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, kamu görevlilerinin bilinçli taksirle itham edildikleri duruşmanın ilk celsesinin tamamlandığını söyledi.

Davanın 16 Temmuz’a ertelendiğini ifade eden Esendağlı, davanın bilirkişi raporunun tanzimi için ertelendiğini kaydetti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, kendilerinin gerçekleri bildiğini, ispatladıklarını ama mahkemelerin tüm gerçekleri tekrar tekrar ispatlamalarını istediğini söyledi.

Karakaya, “Kararlıkla burada olmaya devam edeceğiz, davamız için mücadele edeceğiz.” dedi.

Sanıklar savunmalarını yaptı

Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davasının ilk duruşmasında, sanıklar Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, 1993 ruhsatında İmar Müdürü olan sanık Yusuf Gül, yapı ruhsatını düzenleyen Ruhsat Büro Teknisyeni sanık Abdurrahman Karaaslan, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş, 2001 tarihli raporda imzası bulunan dönemin belediye başkan yardımcısı Sanık Osman Bulut, Plan proje/ imar müdürü Mehmet Salih Alkayış dinlendi. Sanıklar savunmalarını yaptı.

Acılı aileler dinlendi

Sanıkların ardından Grand İsias Otel'de tur rehberleri Oğlu Umut Ulaş Tan’ı kaybeden, Ali Ekber Tan, Doruk ve Alp Akın’ın annesi Ayşe Akın, Rehberlerden Çağakan Yılmaz’ın eşi Burcu Yılmaz,

eşi Duygu Bolsoy Kalaycı ve Lavin Kalaycı’yı kaybeden Caner Kalaycı, kızı Sahil Özberkman'ı kaybeden Esra Özberkman, kızı Selin Karakaya'yı kaybeden Enver Karakaya, Ali Karasel'in eşi Fatma Karasel, Ali Karasel'in eşi Fatma Karasel, kızı Perihan Çetiner’i kaybeden Mehmet Çetiner ve diğer acılı aileler tanık olarak dinlendi. Aileler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Sanıkların tutuksuz hali devam edecek

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme, ara kararını saat 18.40’ta açıkladı. Buna göre, dava 16 Temmuz’a ertelenirken, sanıkların tutuklanması talepleri reddedildi. Sanıkların duruşmalarda hazır bulunmalarına ve adli kontrol şartlarının devamına karar verildi.

Dönemin belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması ve mahkemede tanık olarak dinlenmesi de reddedilirken, davanın Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davayla birleştirilmesinin istinaf sürecinin devam etmesi gerekçesiyle kabul edilmedi.

Mahkeme ayrıca, kamu görevlilerinin kusurlarının tespiti için Dokuz Eylül Üniversitesi’nden bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

Esendağlı ve Karakaya basın açıklaması yaptı

İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin ilk duruşması sona erdi

Mahkemenin ara kararları açıklaması ardından Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Ruşen Yücesoylu Karakaya basın açıklaması yaptı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, kamu görevlilerinin bilinçli taksirle itham edildikleri duruşmanın ilk celsesinin tamamlandığını söyledi.

Davanın 16 Temmuz’a ertelendiğini ifade eden Esendağlı, davanın bilirkişi raporunun tanzimi için ertelendiğini kaydetti.

Sanıklara tutukluluk verilmediğini, adli kontrol şartlarının devamına karar verildiğine işaret eden Esendağlı, sanıkların duruşmalarda hazır bulunmaktan muaf olma talebinin ise reddedildiğini aktardı.

Esendağlı, ilk prosedürleri geçtiklerini, sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Sevdiklerimiz toprak altında

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, kendilerinin gerçekleri bildiğini, ispatladıklarını ama mahkemelerin tüm gerçekleri tekrar tekrar ispatlamalarını istediğini söyledi.

Sanıklar için adli kontrol kararları alındığını, yine tutuklanmadıklarına dikkat çeken Karakaya, “Yine mi bir Hasan Aslan olayı yaşayalım? Usulsüzlüklerle kamu görevi yapan insanlar elini kolunu sallayarak gezecek ama bizim sevdiklerimiz toprak altında... Tüm suçlular için olası kast kararı çıkana kadar burada olacağız. Kararlıkla burada olmaya devam edeceğiz, davamız için mücadele edeceğiz.” dedi.