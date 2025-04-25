Her bir kilometrede güvenlik sağlanacak

Başbakan Üstel, sık sık ölümle sonuçlanan kazaların meydana geldiği Dağ yolunda çalışma başlatılacağını ifade ederek, “Her bir kilometrede kamera koyarak yol güvenliğini sağlayacağız” dedi.

İhalesi 2013 yılında tamamlanan, ancak çevre örgütlerinin karşı çıkışı ve çeşitli nedenlerle bir türlü yapılamayan Dipkarpaz -Manastır yolunu yenileme çalışmaları KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü kapsamında Başbakan Üstel ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın da katıldığı törenle başladı.

TC ve KKTC karayolları ortak projesiyle 18 kilometre uzunluğundaki yol, yüklenici firma tarafından yol 6 metre, yer yer 8 metre genişletilerek 3-4 ayda tamamlanacak.

Başbakan Ünal Üstel, bölge halkının uzun zamandan beridir bekleyiş içerisinde olduğu Karpaz- Zafer Burnu yolunu yenileme çalışmalarına halkın şahitliğinde başladıklarını kaydetti.

Ölümle sonuçlanan kazalar üzüyor

Başbakan Ünal Üstel, son dönemlerdeki ölümlü trafik kazalarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Üstel, çabalarının süratli bir şekilde yolları tamamlayarak can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Hükümete geldikleri andan itibaren verdikleri bütün sözleri yerine getirdiklerini söyleyen üstel, "Hiçbir sözümüzü havada bırakmadık.” dedi.

Başbakan Üstel, hükümetin 12 Mayıs’ta üçüncü görev yılını tamamlayacağını hatırlatarak, bu üç yıl içinde en acil yollardan başlanarak ilgili birimlerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Karpaz-Manastır yolunun, ihalesi geçmişte yapılan ancak yarım kalan bir yol olduğunu vurgulayan Üstel, “Başlamamadan biten bir yolumuzdu, 2013’lerde ihaleye çıkılmıştı.” dedi.

Ülkenin lokomotif sektörünün turizm olduğunu belirten Üstel, “Bu bölgelere yapılan yatırım KKTC’ye yapılan yatırımdır.” diye konuştu.

Dedikodulara değinen Üstel, “Bilesiniz ki dedikoduyla iş yapmayız, çok konuşmayız da… Bizim işimiz, iş yapmaktır. Az konuşup, çok iş yapmaktır. O yüzden söylenenlere kulak vermeyin.” dedi.

Trafikteki yeni düzenlemelere değinen Üstel, dağ yolunun (Değirmenlik-Girne yolu) ihalesinin de 2012’de yapıldığını ancak istimlak problemlerinden dolayı yarım kaldığını, halka verdikleri sözü yerine getirerek yakında bu yolun da yapımına başlayacaklarını, bitirene kadar da yol güvenliğini sağlamak için her kilometresine bir kamera koyacaklarını söyledi.

Arıklı: 4 ay içerisine bitecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Ünal Üstel Hükümeti’nin Karpaz- Manastır yolunu yapmak için harekete geçerek bir ayıbı daha ortadan kaldırdığını ifade etti.

Arıklı, çok uzun yıllar önce yapılması gereken yolun teknik sebepler dolayısıyla bugüne kadar yapılamadığına dikkat çekerek, “Netice itibariyle bu hükümet bu sorunu da aştı ve 4 ay içerisinde bitirmek kaydıyla çalışmalarımıza başlıyoruz.” dedi.



