İşbirliği yapılacak

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, dün Bakanlık binasında Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda, koruyucu hekimlik, erken tanı ve tanı konmuş hastaların tedavi sürecinde izlenecek yol ve yöntemler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını açıkladı.

Toplantının oldukça yapıcı geçtiğini belirten Bakan Dinçyürek, “İş birliğimizi nasıl artırabileceğimizi, mevcut sıkıntılar ve çözüm önerileri doğrultusunda ele aldık. Daha önce gerçekleştirdiğimiz toplantılarda dile getirilen sorunların çözüm süreçlerinde gelinen noktaları tekrar gözden geçirdik,” ifadelerini kullandı.

Kanser hastalarının ve yakınlarının tedavi süreçlerinde psikolojik destek sağlanması yönündeki iş birliğinin de gündeme geldiğini kaydeden Dinçyürek, “Bu konuda daha önce alınan kararların ne aşamada olduğu, memnuniyet düzeyi gibi konular da değerlendirildi,” dedi.

İlaç tedarikiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Dinçyürek, “Kesintisiz ilaç tedariki noktasında şu ana kadar sağladığımız başarıları ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları birlikte masaya yatırdık. Son derece olumlu bir toplantı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Kanlıada: Toplantı son derece verimli geçti

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Ayşe Kanlıada ise toplantıya ilişkin değerlendirmesinde hem hastaların psikolojik destek ihtiyacına hem de ilaç tedariki konusundaki gelişmelere dikkat çekti:

“Toplantı son derece verimli geçti. Hastalarımızın sadece fiziksel değil, ruhsal ihtiyaçlarının da dikkate alınması bizim için çok önemliydi. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda duyarlılık göstermesi ve iş birliği kapılarını açık tutması bizlere umut veriyor” dedi.

