Gözler merkez bankalarında

Yeni haftada birçok merkez bankası faiz kararını açıklayacak. ABD ve İngiltere'de faiz oranlarının değişmesi beklenmezken Türkiye ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde artan enflasyon baskısı nedeniyle faiz oranlarının artırılacağı düşünülüyor.

15-19 Mart tarihleri arasında piyasaların gözü merkez bankalarında olacak. Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülke faiz kararlarını açıklayacak. ABD ve İngiltere’de faiz oranlarının değişmesi beklenmiyor. Gelişmekte olan ülke ekonomileri ise ABD tahvil faizi ve enflasyon baskısı altında.

ABD Hazine tahvil piyasasında yaşanan ani satışların ardından 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 1.6’yı aşarak bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Tahvil getirilerindeki sert yükseliş sonrası 16-17 Mart’ta yapılacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası toplantısı yakından takip edilecek.

Piyasalar merkez bankasının tahvil getirileri, varlık fiyatlarının aşırı yükselmesi ve enflasyon gibi konular üzerine ne düşündüğünü gösteren ipuçlarını izleyecek.

Fed 2023’ün sonuna kadar faiz oranlarını var olan sıfıra yakın düzeyde sabit tutmayı planlarken piyasalarda beklenti Fed’in en erken 2022’nin sonuna kadar faiz artışına gideceği yönünde. Yükselen tahvil getirileri karşısında soğukkanlılığını koruyan Fed, para politikası kararında faizlerin artırılacağı beklentisinde olanlar aleyhine ifadeler kullanmayı düşünebilir.

Fed para politikası kararıyla güncel ekonomik büyüme tahminlerini de açıklayacak.

Brezilya ve Türkiye merkez bankaları, sırasıyla yarın ve çarşamba günü toplanacak. İki merkez bankasının da faiz oranlarını yükseltmesi bekleniyor. Aynı zamanda piyasalar, Endonezya’da faiz indirimi döngüsünün sonuna gelinip gelinmediğini perşembe günü öğrenecek.

Mısır ise yükselen emtia fiyatları ve enflasyon karşısında bile faiz oranlarında değişime gitmiyor.