Nisan kritik ay

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, kurumun bütçesinin 2 milyar 440 milyon TL olduğunu; bunun 1 milyar 700 milyonunun akaryakıt giderlerine harcandığını ifade etti.

Büyükyılmaz, önümüzdeki nisan ayında akaryakıt için ödeme yapmak zorunda kalacaklarını ifade ederek, maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi. Büyükyılmaz, “11 bin aboneye ait borç dosyası kayıp. Dünyanın en pahalı ve en geri kalmış sistemini kullanıyoruz. Kurumun 8 bankaya borcu var” diyerek, KIB-TEK’in içerisinde bulunduğu durumu da anlattı.

11 bin dosya kayıp

tv2020’de Gündem Özel programına katılan Büyükyılmaz, şunları söyledi: “1985 yılından günümüze kadar gelen süre içerisinde kurum 11 bin aboneyi ödenmeyen borçlardan dolayı mahkemeye vermiş. Ancak bu dosyalar kaybolmuş. Göreve gelir gelmez kayıp dosyalarla ilgili çalışma başlattık. Ne kadarını bulabiliriz bilmiyorum. Ancak bundan sonraki süreç için önlem aldık. Tüm borçlar sisteme kaydedilecek ve bundan böyle takibi yapılacak. Kimlerin borçlu olduğu veya mahkemeye verildiği hep kayıt altında olacak.”

Hayali alacaklarla avunuluyor

Büyükyılmaz, KIB-TEK’in mali durumuyla ilgili bilgiler verdi. Büyükyılmaz, kurumun hayali alacaklarla ilgili kendi kendini avuttuğunu savunarak, şunları dile getirdi: “Kâğıt üzerinde 290 milyon borç, 940 milyon alacak olduğu görülüyor. Evet hemen hemen her kurumunun KIB-TEK’e borcu var ama bunlar tahsil edilse dahi kurum sadece kendi kendini çevirebilir.

Çünkü kurumun içerisinde bulunduğu mali durum içler acısı. KKTC’nin en büyük kurumu 8 bankaya 160 milyon lira borçlanmış, Ayrıca 96 milyon TL de AKSA’ya borcu var.

AKSA’ya her ayın 7’sine kadar 52 milyon ödemek zorunda. Ödemezse bir milyon 630 bin TL ekstra vermek zorunda kalacak. Ayrıca bankalarda bütün overdraflarını dahi sıfırlamış durumda. Bu şekilde yürüyen bir kurum var.

Bunları görünce kurumu kurtarmanın yollarını aradık; en büyük tasarrufu bütçede yaptık. Bütçemiz 2 milyar 440 milyondur. Tüm tasarruflara rağmen bütçeyi 500 milyon aşağı çektik. Zaten bütçenin bir milyar 710 milyonu akaryakıt gideridir. Geriye kalan 800 milyonu personel ve diğer giderlere harcıyoruz.”

Akaryakıtı peşin alıyoruz

Nisan ayında akaryakıt için ödeme yapmaları gerektiğini ifade eden Büyükyılmaz, maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi. Büyükyılmaz, şöyle devam etti: “Akaryakıtı peşin alıyoruz. Veresiye alındığında büyük maddi fark oluşuyor. Nisan ayında yeniden akaryakıt almak zorundayız. Kaynağa ihtiyacımız var. Bu nedenle nisan ayı zor bir ay olacak. Amacım hiçbir bankaya borçlanmadan, sıkıntı yaşamadan kendi öz gelirimizle maddi sorunları çözmektir.”

En pahalı ve en geri kalmış sistem

Büyükyılmaz, KIB-TEK’le ilgili bir başka gerçeği de açıkladı. Kurumun dünyanın en geri kalmış ama en pahalı yazılım sistemini kullandığını söyledi. Büyükyılmaz, şunları dile getirdi: “2007 yılında Avrupa Birliği bize bir yazılım hibe etti. O tarihten sonra kurumun yüzü hiç gülmedi. Dünyanın en geri kalmış ancak en pahalı yazılımını kullanıyoruz. Sadece iki akıllı sayaca hükmedecek şekilde bir yazılım var. Dünyada 25-30 Sterlin olan akıllı sayaçlar KKTC’de 128 Euro’ya ulaşmış duruma. Bu yazılımın sahibi firma, her yıl bakım ve onarım yapmamasına rağmen bizden 204 bin euro para alıyor.”

Kuyu çok derin

“Kurumun ağır yük altına sokanlar yargıya taşınacak mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Kimin eli kimin cebinde belli değil. 12 dosya var. Başsavcılık polisi yetkilendirdi. Polis araştırmalarını sürdürüyor. Derin bir kuyu var. Gittikçe başka şeylerle karşılaşıyoruz.”

Büyükyılmaz, Çarşamba günü kurumda olan yolsuzluklarla ilgili polise suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.