Süreç şeffaf ilerliyor

Afet İLBAN

Başbakan Saner ve Sağlık Bakanı Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Acil Durum Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ziyaretlerde bulundu.

Başbakan Ersan Saner, aşı programının Sağlık Bakanlığı tarafından çarşamba günü halkla paylaşılacağını açıklayarak, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan 20 bin aşı ile yeni bir aşılama yapmıyoruz. 20 bin aşının tümü ikinci doz aşıların tamamlanması için kullanılıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, AstraZeneca aşısının Güney Kıbrıs’ta durdurulmadığını, Avrupa’nın bazı ülkelerinde durdurulduğunu ve o serilerin iptal edildiğini belirtti. Üstel, “Bizim ülkemize gelen aşılar o serilerin dışındadır. Hem Avrupa Birliği’nden hem de İngiltere’den de bu konuda görüşler alındı. O doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde bu aşılar yapılmayacak iddiası söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Üstel: Tablo umut verici

Sağlık Bakanı Üstel, Başbakan Saner ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Acil Durum Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, hem sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlamak hem de yaşanan sorunları aşma amacında olduklarını kaydetti.

“Gördüğümüz tablo bizi çok umutlandırdı” diyen Üstel, geleceğin daha da iyi olması için hastanedeki eksiklikler konusunda Başhekim, Bakanlığın Müsteşarı ve elemanlarıyla görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Üstel, ilerleyen günlerde ülkenin önünü açmak için, ekonominin çarklarını çevirmek için, yavaş yavaş açılım yaparken, hastanelerin altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli olan girişimlerin başlatılması hedefinde olduklarını belirtti.

Saner: İhtiyaçlar görüşüldü

Başbakan Saner de, dünün 14 Mart Tıp Bayramı olduğunu hatırlatarak, Sağlık Bakanı Üstel ile bu ziyaretleri, başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının bayramını kutlamak için gerçekleştirdiklerini söyledi. Saner, ziyaretler sırasında ihtiyaçların ne olduğu konusunda ayrıntılı şekilde görüşmelerin devam ettiğine de dikkat çekti.

Aşı programı hakkındaki soru üzerine Başbakan Saner, programın Sağlık Bakanlığı tarafından Çarşamba günü halkla paylaşılacağını açıklayarak, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan 20 bin aşı ile yeni bir aşılama yapmıyoruz. Basında çıkan bu tip haberlere de cevap olur. Herhangi bir yeni aşılama yok. Bu konuda halkımız rahat olsun. 20 bin aşının tümü ikinci doz aşıların tamamlanması için kullanıyor Sağlık Bakanlığı. Bundan sonraki süreci de tüm halkımızla şeffaf bir şekilde paylaşacağız” şeklinde konuştu.