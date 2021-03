Kuzeyde 14, güneyde 218 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 14, Güney Kıbrıs’ta ise 218 yeni vaka saptandı. Adanın her iki kesiminde günlük vaka sayısında son haftalara nazaran düşüş olduğu görüldü. Her iki kesimde de dün can kaybı yaşanmadı.

Kuzeyde son 24 saatte yapılan test sayısı da 5 bin 958 olarak açıklandı. Tespit edilen 14 vakadan 9'unun yerel vaka olduğu, 45 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 3 kişi havayolu ile ülkeye gelirken, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı. Vakalardan 7'sinin Lefkoşa, 2'sinin Girne bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Ortaköy-2, Surlariçi-2 / Haspolat-3.

Girne: Girne Merkez-2.

Son verilere göre 2’si yoğun bakımda, 47’si hastanelerde, 283’ü ise pandemi otellerinde olmak üzere toplam 332 vakanın tedavisi sürüyor.

Güneyde 23 bini aşkın test yapıldı

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 23 bin 144 test yapıldı, 218 yeni vaka saptandı.

Son 24 saatte yeni can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 39 bin 869’a yükseldi.

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta dün resmi tatil olması nedeniyle test sayısının önceki günlere kıyasla yaklaşık yarı yarıya azalmış olmasına dikkat çekti.

Tedavisi süren 208 hastadan 40’ının durumununsa ağır olduğu kaydedildi.