Kriz zamanı üzen görüntüler

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Lefke Avrupa Üniversitesi’ne ‘sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme’ suçlarından hüküm giyen Okan Erdemsiz’i ataması dün Meclis oturumuna damga vurdu.

Halkın Partisi (HP) lideri Kudret Özersay, Bakan Arıklı’ya kürsüye çağırdı, usulsüz atamayla ilgili sorulara yöneltti.

Bakan Arıklı, “Vefa borcum vardı. Onu ödedim” dedi ve Meclis bir anda gerildi.

Muhalefet sert eleştirilerde bulunup, sesini yükseltince Bakan Arıklı da “Yaptım, oldubitti, itirazı olan varsa, yargıya gitsin” dedi.

Bu sözler üzerine ortam daha da gerildi; Arıklı ile CTP Milletvekili Erkut Şahali’yle karşı karşıya geldi. Mecliste üzen görüntüler ortaya çıktı.

Tartışma nasıl başladı

Meclisin dünkü oturumunda atama olayını gündeme getiren HP lideri, Özersay, Bakan Arıklı’yı kürsüye çağırdı.

Bakan Arıklı kürsüye çıktıktan sonra Özersay, yerinden söz alarak “Bir üniversite yönetimine evrak sahteleyerek dolandırıcılık yaptığı sabit olan birini atamak doğru mudur? Bu kurum rehabilitasyon merkezi midir? İlgili atamanın yapılabilmesi için gereken şeref ve haysiyetini ilgilendiren suçtan mahkum olmama şartını yerine getirir mi?” diye sordu.

Vefa borcumu ödedim

Özersay’ın soruları üzerine Arıklı, ilgili kişinin bir dönem emekli olduktan sonra işletme açtığını, yanında çalışan bir gencin, evrakta tahribat yaptığını ve mezuniyet aşamasındaki personelinin tutuklanmaması adına suçu üstlendiğini iddia etti.

Arıklı, şunları söyledi: “Arkadaşımız suçu üstleniyor, günün sonunda 74 gün hapis cezası alıyor. İyi bir aile babası, sırf bir gencin hayatı kaymasın diye üstlendiği suçtan dolayı ömür boyu bu suçu çekmesi benim vicdanımın kabul edebileceği bir durum değil. Benim iki genel başkan yardımcım da hukukçu. Onlar, herhangi bir mahsur olmadığını söylediler. Eğer hukuka aykırı olduğunu iddia ediyorsanız, yargıya başvurabilirsiniz. Ben bu atamayı yaparak, vefa borcumu ödediğimi düşünüyorum.”

Bir anda tansiyon yükseldi

Arıklı’nın “atama ile vefa borcumu ödedim” sözleri üzerine, Meclis’te tansiyon yükseldi.

Seslerin yükselmesinin ardından Arıklı “Atadım, oldubitti. Var mı diyeceğiniz? Varsa mahkemeye gidin” dedi ve kürsüden indi.

Arıklı, daha sonra “Özür dilerim, sözümün geri alınmasını talep ediyorum” dese de yükselen tansiyon düşmedi.

Yerine geçen Arıklı ile Şahali arasında tartışma yeniden alevlendi. Arıklı, Şahali’nin olduğu yere doğru ilerlemek isterken, vekil arkadaşları engel oldu.

Gerginliğin devam etmesi üzerine Meclis oturumuna 10 dakika ara verildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 11:30