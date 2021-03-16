Sektörleri uyardı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yeniden açılım sürecinin başladığını ancak bazı noktalarda kurallara uyulmadığının ve ihlallerin yaşandığının tespit edildiğini söyledi.

Bakan Üstel, bu durumun açılımın devamına olumsuz etki edebileceğine işaret ederek, her sektörün imzalamış olduğu taahhütnameye eksiksiz uymasıyla sağlıklı bir açılımın devam edebileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bu konuda sektörlerin de kendi içlerinde bir oto kontrol mekanizması oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Aşı konusunda manuel ortamdan dijitale geçişi sağlayacak programın tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Üstel, bu konuda çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

Aşıda yeni uygulama

Yeni uygulamayla cep telefonları üzerinden SMS yolu ile bir kayıt ve buna bağlı sıralamanın yapılacağını ifade eden Üstel, aşılamaya kronik hastalıklar ve yaş sıralamasıyla devam edileceğini söyledi.

Online ve cep telefonları üzerinden yapılacak aşı başvurularını kabul ederek değerlendireceklerini ve oluşturulacak listenin uygulanacağını anlatan Bakan Üstel, vatandaşların kendilerine verilecek QR kodları ile 27 aşı merkezinde aşı olabileceklerini kaydetti.

Veri tabanı çalışmasını başlattık

Üstel, kronik hastalarla ilgili bir veri tabanı bulunmadığını ve bunun çalışmasını yaptıklarını belirterek, yaşlıların ve kronik rahatsızlıkları bulunanların öncelikleri olduğunu; kronik hastaların yaşa bakılmaksızın aşılanacağını söyledi.

Sektörel aşılamanın yapılacağını ancak bunun sektördeki herkesin aşılanması şeklinde olmayacağını ifade eden Üstel, öncelikli sektörlerin içerisinde sağlık ve yaş riski bulunanların aşılanacağını açıkladı.

10 gün içerisinde tamamlanacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, karantina uygulamasına ilişkin olarak da, ev karantinasının belirli kıstas ve kriterler çerçevesinde başlamış olduğunu anımsatarak, 10 gün içerisinde tamamen ev karantinasına geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Üstel, bileklik uygulamasının gündemde olduğunu, çalışmaları 10 gün içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.