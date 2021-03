12’nci sınıfları okula çağıracaklarını açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Nisan ayı başında 12’nci sınıfları okula çağıracaklarını söyledi.

Amcaoğlu, “Plan taslaklarımız hazırdır. Sağlık Üst Kurulu’nun görüşlerini de alarak, tüm taraflarla planlamalarımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde Üst Kurul’dan gelecek güncel raporlarla kararımızı vereceğiz. Sağlık önlemlerini en üst seviyede tutarak, risk faktörlerini minimize ederek, çocuklarımızı güvenli ortamda eğitimle yüz yüze kavuşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Amcaoğlu, “Turizm ve Yükseköğrenim yasa gereği lokomotif sektörse, bu iki sektörü ayağa kaldırmak zorundasınız. Aşılama prosedürünü en üst seviyede uygulamak kaydıyla bu kapıları açmak zorundasınız. Açmazsanız meclis önünde yaşanan sıkıntıları yaşarsınız” dedi.

Çarşı grubu var ya her şeye karşı

Türkiye temaslarıyla ilgili olarak da bilgiler veren Amcaoğlu, YÖK ve ÖSYM yetkilileri, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştüğünü, görüşmelerinde; Yüksek Öğrenim, burs konuları, yapımı süren tiyatro binası, KKTC’deki mesleki teknik eğitim, özel eğitimde materyal eksikliği, tablet kampanyası konularını ele alıp görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 2 saatlik görüşme fırsatı bulduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Fuat Oktay abimiz… Samimiyeti ve iyi niyeti gördüm. Ne istediğinizi bildiğiniz sürece size kapılarını açan Türkiye Cumhuriyeti gördük. Her türlü sorunumuza el atmak isteyen bir düşünce var. Bir önce bir ebeveyn ve bir bakan olarak çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Olgun Amcaoğlu, Türkiye- KKTC Kültür İşbirliği Protokolü konusunda yapılan eleştiriler hakkında da “Çarşı grubu var ya her şeye karşı… Bu bakış açısıyla bazıları şeytanın avukatlığını yapıyor” ifadelerini kullandı.