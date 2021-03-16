Kazanan tüketici oldu

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve beraberindeki heyet dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu ziyaret etti. 15 Mart Tüketici Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde derneğin bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Dernek Başkanı Işık, tüketicilerin hakları konusunda bir takım yasal düzenlemeler yapıldığını anımsatarak, bunlar hakkında örnekler verdi.

Işık, yapılan yasal çalışmalar ile mahkemelerin de yükünün hafiflediğini, mahkemelere gerek kalmadan tüketicilerin sorun ve şikayetlerini karara bağlayacak komitenin kurulmasının da sağlandığını aktardı.

Hasan Yılmaz Işık, ürün güvenliği ve gıda güvenliği yasaları gibi çalışmaların da tamamlanmasını arzu ettiklerini ifade ederek, Meclis’in tüketici hakları konusunda bugüne kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Tatar: Kazanç ve refah artacak

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, derneğin yıllardır çalışmalarıyla tüketici haklarının korunarak ekonomik çarkların dönmesinde kalıcı ve önemli hizmetler verdiğini kaydetti; devamını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik hayatın pandemi sonrası yükselişe geçmesiyle, yatırımlar ve istihdamlarla tüketimin artacağını söyleyerek, ekonominin gelişmesiyle kazanç ve refahın artacağını belirtti.

Kıbrıs konusu ve 5+BM toplantı hazırlıklarıyla ilgili olarak ise Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan istişarelerle artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini içeren bir anlaşma istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıslı Türkler şimdiye kadar iyi çocuk oldu. İyi çocuk olduk da ne oldu?” diye sorarak, Rum tarafının adanın tek egemeni gibi tutum sürdürdüğünü belirtti. “Bizim politikamız biat değildir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman karşı tarafa yama olmayacağını vurguladı.

Sennaroğlu: Derneğin faaliyetleri önemli

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da Tüketiciler Derneği’nin yeni seçilen yönetim kurulunu kabulünde derneğin belirli bir zümre ya da grubun değil, toplumun tümünü ilgilendiren bir konuda faaliyet gösterdiğine işaret etti. Sivil Toplum Örgütlerinin etkin ve güçlü olmasının demokrasilerin en önemli unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Sennaroğlu, sivil toplumun etkinliğinin artmasının ülkenin arzu ettiği seviyeye gelmesine büyük katkısı olacağına değindi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 11:27