Bin 500 TL’lik ödeme için listeler inceleniyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz katıldığı bir televizyon programında, çalışamayan sektörlerdeki kişilere ödemesi yapılacağı sözü verilen 1500 TL’lerle ilgili yaklaşık 58 bin kişinin başvuruda bulunduğunu, ilgili kurulun bu listeleri değerlendirdiğini, bu hafta artık bu listelerin netleşmesinin beklendiğini, sonrasında 1500 TL’lerin ödeneceğini söyledi.

Ek mesailer konusunda konuşan Maliye Bakanı Oğuz, çalışanlara karşı altı aylık sorumlulukları olduğunu yineleyerek, “Maalesef ek mesailerde 6 ay gerideyiz” dedi.

Bakan Oğuz, özellikle Covıd-19 ile mücadelenin yaşandığı bu zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanları, polis, gümrük ve diğer emekçilerin ek mesailerinin gecikmesine rağmen sorumluluklarının bilinciyle çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, bu anlamda hem çalışanlara, hem de ilgili sendikalara fedakârlıklarından dolayı teşekkür etti.

Oğuz, sendikalarla görüştüklerini, bu hafta içinde yeniden bir araya geleceklerini de kaydetti.

“Öncelik 1500 TL’ler, ardından ek mesailer…”

Önceliklerinin yaratılacak kaynakla 1500 TL’leri ödemek olduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ardında da ek mesailerle ilgili mükellefiyetleri yerine getirme amacında olduğunu söyledi.

Coronavirüsü vakaları nedeniyle ikinci kez kapanma kararının, birinci kapanma kararına göre daha kısa olmasına rağmen ülke ekonomisini daha fazla etkilediğini dile getiren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Üst Kurulu’nun adım adım, kademe kademe açılma önerisinin bugün için çok daha sağlıklı bir karar olacağına inandığını söyledi.

Dünyadaki vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Bakan Oğuz; “Bir kez daha kapanmamak için, biz daha kontrollü gidiyoruz. Bu kontrollü açılma bizim hem ekonomik olarak, hem sosyal yaşam olarak önümüzü daha iyi görmemizi sağlıyor” dedi.

Ekonomik Destek Paketi…

Bu zor dönemde hükümetin ekonomik destek paketleri ile reel sektöre bir katkı sağlamak için çalıştığını hatırlatan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 400 milyon TL civarında olan bu paketin içeriği hakkında özet bir bilgi sundu.

Bakan Oğuz, “Bunlar tabii ki yeterli değil. Ancak ülkenin gelir ve giderleri ortada” diye konuştu.

Taşımacılarla ilgili alınan kararlar…

Taşımacılarla ilgili yapılan çalışmalar ve mükellefiyetler hakkında da özet bilgi sunan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşme sonrası bir takım kararlar alındığını belirtti.

Oğuz, “Okul taşımacılarına, okul açıldığı zaman hak edişlerinden kesilmek kaydıyla 35 günlük avans verilecek. Yine 1500 tane araca, 1000 TL’yi bir yıl, diğer 1000 TL’yi bir buçuk yıl sonra faizsiz ödemek şartıyla 2000 TL ödenecek. Turizm taşımacıları için ise, onlar ile de ilgili bir hibe çalışması var. Sayın Başbakanımız ilerleyen günlerde açıklayacak” dedi.

Karantinada sistem değişikliğine gidilmeli…

Karantina otellerine ödenen rakamların da gündeme taşındığı programda Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu yöntemin en pahalı yöntem olduğunu, ekonomi ve Maliye’nin gücü açısından da sürdürülebilir bir yöntem olmadığını belirterek, sistem değişikliğine gitmenin şart olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, “Pozitifler hariç sistem değişikliğine gitmek gerekiyor. Bileklik dediğimiz yöntemden söz ediyorum. Sayın Başbakan ilk günden beri bu konu üzerinde çalışıyor” diye konuştu

