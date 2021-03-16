‘Yalnız değiller’

Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Çalışanları Sendikası (Kamu-Sen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) özel sektör çalışanlarına destek vermek amacıyla sağlık hizmetleri dışındaki kamu kuruluşlarında dün 10.00-12.00 saatleri arasında dayanışma grevi yaptı.

Sendika yetkilileri saat 11.00’de de Başbakanlık önünde toplanarak eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Özel Sektör Çalışanları Yalnız Değildir” yazılı pankart taşınan eylemde, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamusen Başkanı Metin Atan, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan birer konuşma yaptı; ardından hazırlanan ortak açıklama KTAMS Genel Sekreteri Sarman Yiğit tarafından okundu.

Bengihan: Hükümet köstek oluyor

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuşmasında, pandeminin başladığı 1 yıldan bu yana özel sektör çalışanlarının büyük ekonomik sıkıntı çektiğini, bir çok çalışanın işsiz kaldığını ancak hükümetin onlara destek olmak yerine köstek olduğunu savundu.

Özel sektör çalışanlarının bugün bu halde oluşunun sendikasız oluşlarından kaynaklandığını dile getiren Bengihan, özel sektörde çalışanların sendikalaşması için teşvik edilmesi hatta zorunluluk getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Atan: Özel sektör çalışanları bitti

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da, pandemi süresince sermaye kesiminin kazandığını, esnaf ve özel sektör çalışanlarının ise bittiğini söyledi ve her zaman özel sektör çalışanlarının yanında olduklarını kaydetti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, sermaye kesimi ve bazı siyasetçiler başka taraflara çekmeye çalışsa da özel sektöre destek olmak için ses çıkardıklarını ve çıkaracaklarını kaydetti.

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan da, özel sektör çalışanlarıyla çıkarlarının ortak olduğunu dolayısıyla dayanışmanın da ortak olması gerektiğini kaydetti.

