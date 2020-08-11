Vatandaş su konusunda endişeli

Ömer KADİROĞLU

Anamur’un suyunu KKTC’ye taşıyan borulardaki arıza Geçitköy Barajı’ndaki su seviyesinin azalmasına neden oldu. Rezervdeki düşüş nedeniyle barajda teknik çalışmalar yapıldı ve bu nedenle hatlara 3 gün süreyle su verilemedi. Vatandaşlar, 3 günlük sürede sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan borulardaki arızanın en kısa zamanda giderilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Yerel kaynaklarımız tüm ülkeye yetecek seviyede değildir. Bu nedenle borulardaki arızanın acilen giderilmesi gerekiyor. Aksi takdirde susuz günler bizi bekliyor” dedi. Vatandaşlar, şu anda susuz kalacaklarına dair endişe yaşadıklarını da söyledi.

Ne dediler?..

Ahmet Görgül

“Ülke genelinde su sıkıntısı yaşandı. Değirmenlik Belediyesi dönüşümlü olarak bölgelere su verdi ve bu nedenle sıkıntı aza indirgendi. Türkiye’den gelen su borularındaki sorunun ivedilikle giderilmesi lazımdır. Çünkü yerel kaynaklarımız ülkenin su ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle Türkiye’den gelen su bizim için çok önemlidir.

Yakup Küçükköşker

“Üç günlük bir su kesintisi yaşandı. Şu anda Geçitköy Barajı’ndaki su kritik bir noktada.

Türkiye’den gelen su hatlarındaki arıza erken zamanda giderilemezse çok zor günler geçireceğiz. Barajdaki su seviyesini haberlerde gördüğümde endişeye kapıldım.

Eğer Türkiye’den su akışı yeniden sağlanamazsa eskisi gibi susuz kalacağız.”

Kemal Uzun

“Ülke genelinde yaşanan su kesintisi biz hayvancıları olumsuz etkiledi. Hayvanlarımızı bu suya alıştırmıştık. Ancak kesinti döneminde kuyu suyu vermek zorunda kaldık ve verimde büyük oranda düşüş yaşadık. Türkiye’den gelen su borularındaki arıza da henüz giderilmedi ve barajdaki su kritik bir noktaya geldi. Bu durum bizleri endişeye soktu.

Türkiye’den gelen su bizler için çok önemlidir ve arızanın erken zamanda giderilmesini umut ediyoruz.”

Uğur Kiriş

“Üç günlük su kesintisi sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. Geçitköy Barajı’ndaki su kritik bir noktaya geldi. Şimdi susuz kalacağız endişesi yaşıyoruz. Türkiye’den gelen su hatlarındaki onarımın erken zamanda bitmesi ve tekrar suyun KKTC’ye gelmesi gerekmektedir.”

Hasan Akgül

“Ülke genelinde yaşanan üç günlük kesinti bize suyun çok önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Suyun idareli ve gereksiz kullanımını önlememiz gerekiyor. Borulardaki arıza nedeniyle Geçitköy Barajı’ndaki su kritik bir noktaya geldi. Türkiye’den gelen su hatlarındaki arızanın giderilmesi son derece önemlidir. Yetkililerin bu konudaki çalışmaları hızlandırmasını ve tekrar su akışını sağlamasını bekliyoruz.

Abdulkadir Karaoğluları

“Evimize daha önce koyduğumuz büyük depolar nedeniyle su sıkıntısı yaşamadık ancak iki gün daha su verilmeseydi, o zaman sorun olacaktı. Geçitköy Barajı’na Türkiye’den gelen suyu taşıyan borulardaki arıza giderilmezse çok zor günler yaşayacağız. Barajdaki seviyeyi gördükçe susuz kalacağımıza dair endişesi yaşıyoruz. Yetkililerin bu sorunu kısa sürede çözmesini istiyoruz.”