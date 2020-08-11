Ortam gergin

Türkiye, sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeniden Navtex ilan etti. Oruç Reis’in hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminde telaşa sebep oldu.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini (KYSEA) acil toplantıya çağırdı.

Güney ve Yunanistan’daki bu hareketlilik üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan sert bir açıklama geldi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, “Akdeniz'in tek sahibi benim” anlayışıyla hareket edenlerin hüsrana uğrayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin "Türkiye'nin kimsenin toprağında, denizinde gözü yoktur" dedi.

Almanya ise Akdeniz’in doğusuna ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, endişe duyduklarını bildirdi.

Çalışma yapacağı alana ulaştı

Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Telaşa sebep oldu

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminde telaşa sebep oldu.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Oruç Reis'in görev sahasına ulaştığını öğrenmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

Rum kesimi Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Yunanistan'dan ilk tepkiler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini (KYSEA) acil toplantıya çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel'i telefonla arayan Miçotakis'in, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin telefonda görüşeceği açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Miçotakis, Michel'e Mısır ile yapılan deniz yetki sınırlandırma anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan sert açıklama

Güney ve Yunanistan’daki bu hareketlilik üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan sert bir açıklama geldi. Sözcü Hami Aksoy, “Akdeniz'in tek sahibi benim” anlayışıyla hareket edenlerin hüsrana uğrayacağına işaret ederek, Türkiye’nin, kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunu belirtti.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Oruç Reis’in faaliyetlerine dair açıklaması hakkındaki soruyu yanıtında şu ifadelere yer verdi:

“Yunanistan diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını 6 Ağustos 2020 tarihinde Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koymuştur. Bu anlaşma ile ülkemizin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ihlal edilmiştir. Bu gelişme üzerine Oruç Reis gemimiz, evvelce planlanan sismik araştırma faaliyetine başlamıştır. Akdeniz’de gerginliği arttıran taraf Türkiye değil, Yunanistan’dır. Akdeniz’in ‘tek sahibi benim’ anlayışıyla hareket edenler hüsrana uğrayacaktır.”

