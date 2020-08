Yetiş ana 

Çiğdem AYDIN

Anamur suyunu Geçitköy Barajı’na taşıyan borularda meydana gelen arızanın 6 Ocak’tan bu yana giderilememesi ve vanaların 3 gün süreyle kapatılması nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesi geçtiğimiz hafta sonunda susuz kaldı. Bazı bölgelerde kuyular devreye konarken, bazıları sorunu tankerlerle gidermeye çalıştı.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu belediye başkanları, Anamur’dan gelen suyun önemine dikkat çekerek, arızanın bir an önce giderilmesini diledi. Türkiye’den su gelmemesi halinde mevcut kuyuların uzun süre verimli olamayacağını kabul eden başkanlar, vatandaşlara çağrıda bulunarak suyun idareli kullanılmasını istedi.

Başkanlar ne dedi?..

Fırat Ataser (Alsancak Belediye Başkanı)

“Halkımızdan özür dileriz, Alsancak Belediyesi olarak geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinden başlayarak bölgemize kullanma suyunu istediğimiz şekilde veremedik. Ancak pazartesi itibariyle (dün) hatlara su verildi. Bu süreçte her geçen gün büyüyen beldemizde öz kaynak suyumuzu artırmanın gerekli olduğunu gördük. Her zaman bir alternatif ikinci bir seçeneğimiz olmalıdır. Su İşleri Dairesi teknik personelinin yardımıyla yeni bir artezyen su kuyusunun açılmasını başlatacağız.

Ümit ederiz ki bu noktada istediğimiz sonucu alır, beldemizin öz kaynak suyunu artırırız.”

Habil Tülücü (Paşaköy Belediye Başkanı)

“Bizim bölgelerde sular şu anda akıyor. Bazı hatlar hava çektiği için su verirken sıkıntı yaşadık. Aslanköy, Ulukışla, Paşaköy, Kurudere, Paşakent bize bağlıdır. Belediyenin ekipleri hava çeken boruları düzeltmek dağda çalışıyor. Su Dairesi ile istişare içindeyiz. Ulukışla ve Kurudere’ye Değirmenlik’ten su aktaracağız.

Bizim bazı belediyelerin kendilerine has kuyuları vardır. Onları aktive edeceğiz. Revize edeceğiz ki ileriki zamanlarda da bu tür sorunlar yaşamayalım.”

Cemil Sarıçizmeli (Mehmetçik Belediye Başkanı)

“Ülkenin her yerinde su sorunu vardır. Bizim bölgemizde de vardır. Bize bağlı olan Mehmetçik, Balalan, Kumyalı, Bafra, Çayırova, Pamuklu köylerine pazartesi sabahı (dün) su ulaştı.

Boru hatlarımız susuzluk sürecinde hava çekti. Belediye ekipleri bu havayı boşaltmaya çalışıyor.

Su geldi ama bazı bölgelerde hava çektiği için sıkıntı var. Bu sıkıntının giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.”

Mehmet Harmancı (Lefkoşa Belediye Başkanı)

“Kesintinin ardından şehre su verilmeye başlandı. Tüm kente ve bağlı olan köylerimize su veriliyor. Sadece sabah saatlerinde Taşkınköy bölgesindeki Türksen evlerinde sıkıntı yaşandı. Çamurlu su geldiğine ilişkin şikâyet sonrasında ekiplerimiz bu bölgedeki sıkıntıyı da giderdi.

Bu gibi sorunlar yaşanabilir. Hazırlıklı olmak bakımından yerel kaynaklarımıza sahip çıkacak politikalar üretilmelidir.”

Yüksel Çelebi (Dikmen Belediye Başkanı)

“Dikmen bölgesinde su sorunu yoktur. Güngör, Kömürcü, Taşkent, Dikmen, Boğazköy, Ağırdağ, Pınarbaşı, Dağyolu, Göçeri, Şirinevler, Akçiçek, Yukarı Taşkent 16 site,14 tane de muhtarlık vardır. Şu anda hiçbirinde su sorunu yoktur. Bizim Akçiçek, Şirinevler Pınarbaşı ve Dağyolu köylerimiz Türkiye’den gelen suyu, diğerleri ise yerel kaynakları kullanıyorlar. Bugüne kadar hep böyleydi.

Su kesintisinden dolayı da Gönyeli Belediyesi de bize destek verdi, susuz üç günü böyle atlattık.”

Mustafa Aktuğ (Lapta Belediye Başkanı)

“Bölgemizde sadece hafta sonu su sorunu yaşadık. Şimdi toparlanmaya başladık. Hafta sonu su hattı tamir edilmedi. Devlet Su İşleri tarafından barajdaki hazneden su verilmeye başlandı. Türkiye-KKTC arasındaki su akışını sağlayan ancak geçtiğimiz ocak ayından patlayan boru hattı tamir edilmedi.

Devlet Su İşleri ile ortaklaşa yaptığımız çalışmalarla yerel kaynakları devreye soktuk.

Karşıyaka, Kayalar Sadrazam Köy, Geçitköy, Çamlıbel, Karpaşa, Koruçam, Akdeniz, Tepebaşı, Hisarköy, Kozanköy, Alemdağ, Kılıçaslan ve Özhan bize bağlıdır.

Şu anda bu köylerimizde su sıkıntısı minimize edildi. Çamlıbel’de özellikle sıkıntı yaşadık ancak su işlerinin gayreti ile her noktaya suyumuz veriliyor.

Ülkemizde yerel kaynaklar her zaman hazır tutulmalıdır.”

Mahmut Özçınar (Güzelyurt Belediye Başkanı)

“Bölgede su sıkıntısı yoktur. 16 köy bize bağlıdır. Hiçbirinde su sıkıntısı yoktur. Yerel kaynaklarımızı devreye koyduk. Herhangi bir eksilme olursa arıtmayı kullanacağız. Devlet Su İşleri bu konuda oldukça hassas davranıyor. Önemli olan tasarruf yapmamızdır. Bu kadar sıkıntılı bir olayın üzerinde insanımız suyun önemini bilmelidir. Gereksiz su harcamalarından kaçınmamız gerekiyor.

Yerel kaynaklarımızı tasarruflu kullanmalıyız.”



Suphi Coşkun (Karpaz Belediye Başkanı)

“Bizde su sıkıntısı hiç yaşanmadı. Yer altı kaynaklarımız doludur ve temizdir. Türkiye’den su boruları patladıktan sonra biz yerel kaynaklarımızı kullanmaya başladık. Kaleburnu bize bağlıdır orada ufak tefek sıkıntılar oluyor. Onu da yine yerel kaynaklarımızla çözmeye çalışıyoruz. Başka bir kuyu daha açarız bir sıkıntı olursa.

Önerim yerel kaynakları tasarruflu kullanmak ve güçlendirmektir.”

Nidai Güngördü (Girne Belediye Başkanı)

“Belediyemize 7 köy bağlıdır ve şu an toparlanmış olsa da hafta sonu büyük sıkıntılar yaşandı. Geçitköy’den hatlara 8 Ağustos’ta verildiği söylendi ama biz bir gün almaya başladık.

Yerel kuyuların mutlaka devrede olması lazım. Bugün boru patlar, yarın yol çalışması olur.

Dolayısıyla yerel kuyularımızın olası bir aksiliğe karşı kullanıma hazır tutulması gerekiyor.”

İsmail Arter (Mağusa Belediye Başkanı)

“Bölgemizde şu anda bir su sorunu yaşamıyoruz. En uç mahallelerde şu an henüz su ulaşmamıştır ancak herkesin depoları boş olduğu için su daha da ileri noktaya ulaşacaktır. Bir gün içerisinde tüm bölgelere su ulaşacağını düşünüyorum. Mağusa’da 16 muhtarlık var ve bu bölgelerde şu an için bir sıkıntı yoktur. Ayrıca ileride bir su sıkıntısı yaşanmaması için yerel kuyular aktif tutulabilir ancak her bölgede olmadığından yine sıkıntı yaşanan yerler olacaktır. Bu nedenle Türkiye’den gelen su bizim için kesinlikle hayati öneme sahiptir.”

Ayşe Korol (Türkmen Köy Muhtarı)

Bir kuyu kazdık, biraz su bulduk. Türkiye’den de gelen su bizi destekledi. Her gün suyumuz gelir şu anda sıkıntı yoktur. Bir kuyu daha kazacaklar. Devlet Su İşleri ilgileniyor.

Biz kendi barajlarımızı ve kuyularımızı kazanmazsak bu susuzlukla baş edemeyiz.”