İpleri kopardı

Eski Başbakanlardan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamasıyla milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyuran Özgürgün, "Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir prensibi yerine halkın oylarıyla değil, siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Özgürgün'ün paylaşımı şöyle:

"1998’den beri üyesi olduğum Cumhuriyet Meclisinden “Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir” prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum."

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda kurulan Özel Komite'nin oluşturduğu rapor, 7 Ekim 2019 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüştü.

Rapor, görüşüldükten sonra Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulmuştu.

Komitenin tavsiye nitelikli kararını içeren rapor, oy çokluğuyla onaylanmıştı.

Oylamada 41 kabul, 2 ret oyu kullanılmış, DP kanadı katılmamıştı.

Özgürgün neyle suçlanıyor?

Başsavcılık raporuna göre; Özgürgün’ün İş Bankasına, 2015- 2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Amerikan Doları, 325 bin Sterlin, 242 bin Euro yatırdığı, bu paraların ‘Haksız olarak elde edildiği’ iddia ediliyor. Raporda Özgürgün "43 ayrı davadan" itham ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 11:26