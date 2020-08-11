Kuzeyde 8, güneyde 10 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 280, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 619 test yapıldı. Kuzeyde vaka sayısı 179, güneyde ise bin 252 oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 280 olduğunu ve 8 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, bir kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre zarfında gözlem altında tutulduğunu belirtti. Bakan Pilli, toplam vaka sayısının 179’a çıktığını açıkladı.

Güneyde 2 bin 619 test yapıldı

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 2 bin 619 test sonucunda 10 yeni Covid-19 vakası belirlendi.

Böylelikle Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı bin 252 oldu.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 10:37