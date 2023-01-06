Halk fakirleşiyor

Halkın Partisi (HP) MYO üyesi Teksen Köroğlu, “vatandaşın evine et, süt götüremediğini, zamların çığırından çıktığını, halkın git gide fakirleştirildiğini” kaydederek, “Halkın sağlığıyla oynanıyor” dedi.

Açıklamaya göre, Köroğlu yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Merkezi yönetimlerin büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Köroğlu, şöyle devam etti:

“Biz Halkın Partisi olarak merkezi hükümetin Meclis’teki kötü yönetimini görünce sine-i millet kararını aldık ve halkımıza döndük. Bunun ardından bir belediyeler reformu yapıldı ama mahkemelik oldu. Belediye seçim tarihi mahkemenin ardından ana muhalefet ve iktidarın anlaşmasıyla gerçekleşirken büyük gölge düştü. Reform yapılmalı mıydı? Evet, yapılmalıydı ama ortak akılla, görüşler alınarak, yapılmalıydı.”

“28 belediyenin 25’inin batık olduğu” görüşünü belirten Köroğlu, “Belediyecilik hizmetleri birkaç tanesi haricinde hiç iyi değil. Vatandaş bedelini ödediği hizmeti alamıyor” ifadelerini kullandı.

“Yerel seçimlerde hükümetin ittifakının tutmadığını” ileri süren Köroğlu, “Ne hükümetin ne muhalefetin ittifakı tutmadı. Vatandaş kişilere oy verdi. Hükümet tamamen algıya oynuyor ama farkında değiller ki halk bundan usandı. Devleti mi seviyorsunuz? Vatandaşı mı düşünüyorsunuz? O zaman bir araya gelip yüzleşelim, ortak akılla sorunların çözümlerini masaya koyarak, yapalım” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret artışı konusuna da değinen Köroğlu, “Bunu artırmak bir çözüm değil. Hayat pahalılığından dolayı bir anlamı yok. Birkaç gün içerisinde eriyor ve halkımız git gide fakirleşiyor” ifadelerine yer verdi.

Zamların çığırından çıktığını ancak hükümetin hiçbir şey yapmadığını savunan Teksen Köroğlu, denetim olmadığını, fonlarda indirim için bir çalışma yapılmadığını belirtti. Tek başına asgari ücretin artışının yetmediğini ifade eden Köroğlu, anormal fiyat artışlarının vatandaşı iyice yıprattığını kaydederek, “Bugüne kadar böylesine bir dönem yaşamadık” dedi.



Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 11:09