Sadıkoğlu tebrik etti

İskele Belediyesi Belediye Meclisi ilk toplantısını önceki akşam yaptı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başkanlığında toplanan İskele Belediye Meclisi ilk toplantısında Asbaşkan seçimini yaptı. Asbaşkanlığa oy çokluğuyla CTP Meclis Üyesi Halil Dericioğlu getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kapalı zarf usulü yapılan oylamada en çok oyu alan CTP Meclis Üyesi Halil Dericioğlu, İskele Belediyesi Asbaşkanlığına seçildi. Asbaşkan Yardımcısı ise YDP Meclis Üyesi Sefa Kurukafa oldu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada İskele Belediye Meclisinin yeni dönemde çok önemli işlere imza atacağına inanç belirterek, İskele ve köyleri için gönülden hizmete devam edeceklerini söyledi. Başkan Sadıkoğlu, asbaşkanlığa seçilen CTP Meclis Üyesi Halil Dericioğlu’nu da tebrik etti.

Hasan Sadıkoğlu başkanlığındaki İskele Belediye Meclisi şu isimlerden oluşuyor:

Halil Dericioğlu (Asbaşkan)- CTP; Sefa Kurukafa (Asbaşkan Yardımcısı)-YDP; Ahmet Orun- UBP; İldeniz Elbasan -UBP; Mürsel Altuntaş - UBP; Eray Göksan- UBP; Kubilay Aşık- UBP; Seymen Yılmaz- UBP; Çağın Coşkuner- CTP; Zekiye Gece-CTP; Ahmet Yanmaz-CTP; Hanife Demir- DP.

