Hükûmette Yine kriz var

Suna ERDEN

UBP-DP ve YDP koalisyon hükümeti yeniden dağılma noktasına geldi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; UBP’li bazı bakanları ‘icraatları engellemekle’ suçlayan YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı “halka verdiğimiz sözleri yerine getiremeyeceksek hükümette işimiz yok” diyerek, ortaklarına resti çekti.

YDP’nin çekilmesi halinde UBP ile DP’nin toplam milletvekili sayısı 27’ye düşüyor ve bu rakamla hükümet ‘iki partiyle’ yoluna devam edebiliyor. Ancak, UBP’den bir milletvekilinin Meclis Başkanı olması nedeniyle sayı 26’ya, yani ‘kritik bir noktaya’ düşüyor ve meclisten yasa geçirilmesi sıkıntıya giriyor.

Gerek yeni bir uçak şirketinin Ercan’a uçması, gerekse Ulaştırma Bakanlığına bağlı kurumların verimli hale getirilmesi için önemli projelerin UBP kanadından destek görmemesi yüzünden YDP tabanının ‘koalisyondan çekilme’ kararı aldığı, bu mesajın net bir şekilde Başbakan Ünal Üstel ve diğer UBP yetkililerine iletildiği haber verildi.

Kabine değişikliği

YDP’nin bu kararına ilaveten UBP içinde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yerel seçimlerin hemen ardından kabinede 3 UBP’li bakanın değişeceği yönündeki söylentiler tırmanışa geçti.

Kabinenin en başarılı üyelerinden olan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı kesimlerin ‘ismi üzerinde’ bilinçli bir saldırı kampanyası yürüttüğünü belirterek, mücadeleden yılmayacağını ifade etti.

UBP’li 3 bakanın değiştirilmesi halinde parti içinde yeni bir krizden de söz ediliyor ve yeni bir durum değerlendirmesi için, ağır grip vakası geçiren Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in iyileşmesi bekleniyor.





Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 11:11