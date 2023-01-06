Tehlikeli bir durum

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesindeki Bayraktar Ortaokulu’nun öğrencileri, derslerin tamamlanması sonrasında okul dışına çıkarılıyor ve kapılar kilitleniyor.

Kaldırımsız yolda otobüs bekleyen öğrencilerin can güvenliğinin olmadığı konusunda yapılan şikayetlerin ise dikkate alınmadığı belirtiliyor.

Diyalog’a konuşan otobüs işletmecileri de yaşanan bu durumdan oldukça şikayetçi. Öğrencilerin yol ortasında itişe kalkışa otobüslere bindiğini belirten şoförler, okul idaresinin bu sorunla ilgilenmesini istedi.

“Eskiden otobüsler okul içine geliyor ve daha güvenli bir şekilde bizleri taşıyorlardı” diyen öğrenciler de tehlikeli bir ortama sürüklendiklerini söylüyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 11:06