Formül belli

Tuğçe Ülkü AYDIN

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy’le birleştirilen Gönyeli Belediyesi’nin büyük bir alana hizmet edeceğini, sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyleyerek, giderleri kısma, gelirleri arttırma yönünde önemli adımlar atarak, halka söz verdikleri projeleri yerine getireceklerini söyledi.

Hedeflerinin iki dönemde projelerini hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Hüseyin Amcaoğlu, projelerle ilgili sadece belediyelerin öz kaynak gelirleriyle hareket etmeyeceklerini, dış kaynakları sonuna kadar zorlayacaklarını kaydetti.

Önlerinde Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin uyumlaştırma süreci olduğunu belirten Amcaoğlu, “Her reform sıkıntılı, sancılı geçer sistem yerine oturana kadar bir geçiş sürecine ihtiyaç olacak” dedi.

25 Aralık’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan seçilen Hüseyin Amcaoğlu Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayarak, yeni dönemde gerçekleştirmeyi hedefledikleri projelerini anlattı.

20 günde her tarafa ulaşmaya çalıştık

Hüseyin Amcaoğlu yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini, sıklaştırılmış bir programla, 20 günde meclis üyesi kadrolarıyla birlikte her tarafa ulaşmaya çalıştıklarını ve projelerini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, halkın kendilerini takdir ettiğini ve görevi kendilerine verdiğini kaydetti.

Tüzükler konusunda çalışmalar başladı…

Belediyelerin tüzüklerinin de ele alınması gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, tüzükler konusunda gerekli yazışmaların yapıldığını, belediye hukukçusunun da tüzük çalışmalarına başladığını anlatan Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy ve Gönyeli’nin tüzüklerinin farklı olduğunu dolayısıyla bunlar için ek çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçmek üzere olduğunu, yeni tüzüklerin hazırlanıp geçmesi durumunda, Belediyeler Yasa’sı geçtikten sonra yeniden tüzük hazırlamak gerekeceğini kaydetti.

Giderleri kısma, gelirleri arttırma…

Hüseyin Amcaoğlu, ödeme bekleyen faturalar, piyasaya ödenmesi gereken birtakım paralar olduğunu, bunların tespit edilmeye çalışıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimizde karşılaştığımız tablonun düzeltilmesi yönünde yoğun bir çalışma içinde olacağız, giderleri kısma, gelirleri arttırma yönünde atılacak adımlar olacak ki bu süreci en kısa sürede aşalım ve halka söz verdiğimiz projeler için düğmeye basalım.”

Hedef iki dönemde projeleri hayata geçirmek

Projeleri hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Hüseyin Amcaoğlu, kitapçıklarında da yer alan birçok projeleri olduğunu, hedeflerinin bunları iki dönemde hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Projelerle ilgili sadece belediyelerin öz kaynak ve gelirleriyle hareket etmeyeceklerini, dış kaynakları sonuna kadar zorlayacaklarını ifade eden Amcaoğlu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin projelerle ilgili sağladığı imkanlardan en üst düzeyde yararlanmak düşüncesinde olduklarını, bunlarla ilgili girişimlerini şimdiden başlattıklarını, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin sağlayacağı finansman anlamında şartları sonuna kadar zorlayacaklarını anlattı.

Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti’nde kardeş belediyeler uygulamasından faydalanarak birtakım projelerin hayata geçmesi veya yürütülmesinde de katkı alabileceklerini düşündüğünü ifade eden Amcaoğlu, “Avrupa Birliği, AB mali yardım programına başvurarak, buradaki fonlardan da yararlanmak düşüncesindeyiz. Avrupa Birliği’nin duyarlı olduğu ve çok önem verdiği çevre ve belki kanalizasyon konusundaki projeler konusunda yardım alabiliriz” dedi.

3 belediye ortak barınak inşa edebilir

Komşu belediyelerle ortak projeler hayata geçirilmesi yönünde düşünceleri bulunduğunu belirten Amcaoğlu, özellikle hayvan barınağı ile ilgili çalışma yapılmasını, çünkü hayvan barınağının mevcut şekliyle idamesinin sürdürülebilir olmadığını, ekonomik akla bakıldığında bunun işbirliğini gerektirdiğini kaydetti.

Amcaoğlu, “LTB, bunun yanında belki Değirmenlik-Akıncılar Belediyesini de işin içine katarak en azından Lefkoşa İlçesi’nde ortak bir barınak inşa ederek, daha çağdaş şartlarda can dostlarımızı barındırma imkanı yaratabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

En önemli sorunlardan biri kanalizasyon

Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin en önemli sorunlardan birinin kanalizasyon olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Ana taşıyıcı hatlarda Gönyeli ve Yenikent’te eksiklikler var, bunların tamamlanması gerek. Tabi bunlar büyük maliyet gerektiren işler. Alayköy Sanayi bölgesi yeni gelişen ama gerçekten ciddi çevre sorunları olan bir yer. Hem çevre kirliliği, hem kanalizasyonun bulunmaması nedeniyle sürekli yeşil alanlara ve boş arazilere deşarj edilen atık sular var. Dolayısıyla bunlar için ivedilikle adım atılması gerekiyor.

Özellikle Alayköy Sanayi’nin kanalizasyon sisteminin gözden geçirilerek, Gönyeli ana kanalizasyon sistemine bağlantısının sağlanması veya arıtma tesisi inşa edilmesi anlamında. Alayköy’ün zaten kanalizasyon konusunda hiçbir altyapısı yok, onun projelendirilip etap etap hayata geçirilmesi gerek.”

LTB ile kanalizasyon sıkıntısı…

Lefkoşa Türk Belediyesi ile olan kanalizasyon sıkıntısına da değinen Hüseyin Amcaoğlu, bu konuda geçmişte bir türlü bir diyalog ortamının sağlanamadığını ve konun yargıya intikal ettiğini anımsattı.

Bu konuda belediyeyi çok ciddi bir sorunun beklediğini belirten Amcaoğlu, bu konuda görüşleri olduğunu, bir uzlaşı noktasında buluşulmasını temenni ettiklerini söyledi.

Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’yle diyalog yönünde girişimleri olacağını sözlerine ekledi.

