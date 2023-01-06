Sıkıntı artarak devam ediyor

Özlem ÇİMENDAL

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlayan ilaç sorunu 2023’e de taşındı. Türkiye’de ilaç sanayisi döviz krizi sebebiyle üretim kapasitesini düşürürken, orada yaşanan kıtlık buraya da yansıdı.

Üretimin azalması nedeniyle KKTC’deki ecza depoları ithal izni alamazken, eczanelerde antibiyotik, ağrı kesici, tansiyon, göz damlası başta olmak üzere birçok ilaç bulunmuyor.

Sorunun kısa sürede çözülmesi halinde ilaç piyasasının normale dönmesi için uzun bir süre gerekiyor.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve ecza deposu yetkilileri ilaç sıkıntısı konusundaki çalışma ve girişimlerini sürdürdüğünü açıklarken, ülkede yaşanan ilaç krizinin sorumlularının kendileri olmadığını belirtti.

Sorun devletlerarası, bürokratik

Diyalog’a konuşan Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan ise sorunun devletlerarası olduğunu söyledi. Türkiye ve KKTC yetkililerinin konu hakkında çözüm üretmesi gerektiğinin altını çizen Hassan, birçok ecza deposunun ithal iznini yenileyemediği için KKTC’ye ilaç ithal edemediğini kaydetti.

Hassan, Ocak ayı sonuna kadar ithal izni olan depoların ise piyasada eksikliği olan ilaçları değil, Türkiye piyasasında da fazlalık olan ve bulunabilen ilaçları adaya getirmeye devam ettiğini söyledi.

Hassan, telefonlarının hiç susmadığını, sürekli hastalarla karşı karşıya geldiklerini söylerken, konuyu Cumhurbaşkanına taşıdıklarını, yetkililerle temasa geçileceği yönünde cevap aldıklarını dile getirdi. Hassan ilaç krizinde belirsizliğin sürdüğünü, hastaların ve eczacıların mağdur olduğunu söyledi.

Birçok ilaç hala yok

Hassan, piyasada antibiyotik, ağrı kesici, tansiyon, göz damlası başta olmak üzere birçok ilacın olmadığını söyledi. Eczanelerin raflarının boşaldığını ifade eden Hassan, sorunun ne zaman çözüleceğinin ise bilinmediğini kaydetti.