Pişman oldu

Gazimağusa’da boşanma aşamasındaki çift arasında yaşanan kavga polislik oldu. İddiaya göre; ayrılmak üzere olduğu eşiyle Çamlık bölgesi park alanında tartışan Memduh Bora Özkeser, genç kadına, “Mal mülk istemiyorum, sadece çocuğumun velayeti ve bu araba benim olacak. Kabul etmez ve dava aleyhime sonuçlanısa seni de avukatını da alnınızın orta yerinden vururum” diyerek tehdit etti. Olayın 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştiği, o tarihten beri aranan Memduh Bora Özkeser’in, önceki gün polise giderek teslim olduğu açıklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 14 Aralık 2022 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Çamlık park alanı içerisinde, eşi G.A.’ya hitaben, “Mal mülk istemem, çocuğun velayeti ve bu arabayı bana vermezsen ve dava lehine sonuçlanırsa, seni de avukatını da alnınızın orta yerinden vuracağım” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Zanlının, aynı tarihte aranan şahıs ilan edildiğini ifade eden Gökhan Kol, 4 Ocak 2023 tarihinde polise gelerek teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının benzeri bir meseleden daha teminata bağlı olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının, 6 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin, 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Şartları yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar serbest kaldı.