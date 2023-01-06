Mehmet ucuz kurtuldu

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda dün sabah trafik kazası meydana geldi. Kaza, Mehmet Albistan isimli 37 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla atması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu yaralanan Albistan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı, tedavi altına alındığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 07.30 sıralarında Lefkoşa- Güzelyurt anayolu Alayköy civarında meydana geldi. Mehmet Albistan, yönetimindeki CF 222 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı.

Tedavi altına alındı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Albistan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün tedavi altına alındığı belirtildi. Polisin meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattığı da açıklandı.