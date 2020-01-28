Sarı balonlar dikkat çekti

“Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” diyerek sosyal medya üzerinde örgütlenen vatandaşlar, Lefkoşa’da düzenledikleri ikinci eylemde yolları, zamları ve hükümeti protesto etti.

Üzerinde milletvekillerinin fotoğraflarının ve özgeçmişlerinin olduğu 50 sarı teneke Meclis’in önüne bırakıldı, hükümet istifaya çağrıldı.

Eylemciler Meclis’in kapısına sarı balonlar da asarak yol güvenliği başta olmak üzere taleplerini dile getirdi.

Dereboyu’nda, Citroen ışıklarında dün akşam saat 18.30’da toplanan eylemciler, sloganlar eşliğinde Pronto çemberine doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte, “Yollarda Ölmek İstemiyoruz”, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek” gibi sloganlar atıldı. İşyerlerindeki bazı kişilerin kaldırımdan, evlerindeki insanların da pencerelerinden eylemcilere alkışlarla destek verdiği gözlemlendi.

İkincisi düzenlenen eylemde, “Bu kadar yol’suzluk yeter”, “İlaç Yok”, “Okul Yok”, “Hastane Yok”, “Yeter Yeter Yeter” gibi pankartlar taşındı.

Ev mağduru İngilizler de pankart açtı

KKTC’den ev satın alan ve mağduriyet yaşayan İngiliz vatandaşları da eyleme katılarak, “Save Our Homes- Evlerimizi kurtarın” ,“Legally Robbed-Yasal olarak soyulduk” gibi pankartlar açtı.

Pronto çemberine kurulan platformda konuşmalar oldu. Türkiye’de yaşayan ve bu örgütlenmeye destek veren Murat Ongun Eres, “Yol Yoksa Seyrüsefer Yok” adını taşıyan bestesini söyledi. Eres, klip çekilecek şarkısını önümüzdeki günlerde Youtube üzerinden paylaşacağını da açıkladı.

Eylemde, yönetmen Cemal Yıldırım’ın 2000-2019 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili hazırladığı video gösterildi, grubun kurucularından Serdinç Maypa, Fikri Maraşalı ve İbrahim Özduran gecede konuşma yaptı.

Meclis’in önünde hareketlilik

Konuşmaların ardından Meclis’e yüründü. Meclis’in kapısına sarı balonlar asıldı. Milletvekillerinin boş konuştuğunu savunan eylemciler, tenekeleri çalarak Meclis’in önüne bıraktı.

“Hükümet istifa” sloganlarının atılmasından sonra eylem, olaysız şekilde sona erdi.

Polis, eylemin olacağı Meclis’in önünde de, yürünen ve açıklama yapılan güzergahta da geniş güvenlik önlemi aldı.

2 Ocak’ta “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” ismiyle sosyal medya üzerinden örgütlenenlerin sayısı 40 bine ulaştı.