Geçmişten ders alınmalı

Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler, törenlerle anıldı.

Törenlere, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcisi ile kurum kuruluş ve dernek temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

İlk tören saat 09.00’da Lefkoşa’da Şehitler Anıtı önünde yer aldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ, Kıbrıs Türkünün kadını, genci ve yaşlısı ile ata yadigarı bu adada, şan ve şerefine yakışır bir şekilde yaşama hakkı elde etmek için şahlanışın 62’nci yıldönümünde, hakları uğruna seve seve canlarını veren aziz şehitlerin manevi değerleri huzurunda saygı ile eğilmeyi milli bir görev saydıklarını söyledi.

Taluğ, “62 yıl önce bugün sömürge idaresinin kaypak ve tek taraflı iradesini protesto etmek gailesiyle yapılan yürüyüş, sömürge idaresinin gaflet içerisindeki idarecileri tarafından kanlı bir savaşa çevrilmiştir” ifadelerini kullandı.

Taluğ, Kıbrıs’ta yeterince acının yaşadığını, savaşın acısını en çok savaşan ve onların geride bıraktıklarının bildiğini belirtti. Bir daha bu topraklarda yeni acıların yaşanmaması gerektiğine dikkat çeken Taluğ, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Geçmişten dersler çıkartılarak geleceği sağlam temeller üzerine kurmalıyız. Bizden sonraki nesillere güvenli bir gelecek bırakmanın yollarını hep birlikte aramalıyız.

Bizlere mücadele ve bağımsızlık ruhunu miras bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş bayrağımıza kanlarıyla al rengini canlarıyla ak rengini veren kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliriz. Ruhları şad olsun”.

İkinci tören ise 09.30’da Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda yapıldı.

Kimler mesaj yayınladı?

27-28 Ocak 1958 İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 62’nci yıldönümü dolayısıyla Başbakan Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga birer mesaj yayınladı.