‘Başarılıyım’

Tatar’dan çok konuşulacak açıklamalar

Suna ERDEN

Başbakan olduktan kısa bir süre sonra partisi tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Ersin Tatar “Kazansa da kaybetse de UBP’de liderlik değişecek” diyenlere çok net mesajlar verdi. Diyalog’un sorularını yanıtlayan Tatar, UBP kurultayının Kasım 2021’de olacağını belirterek “Bundan önce seçim olabilmesi için ya istifa etmem ya da ölmem gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanlığını kazanması halinde daha çok aktif olacağını, ülke ülke gezip Kıbrıs davasını anlatacağını belirten Tatar, erken seçim olasılıkları üzerine yorum yapmak istemediğini söyledi. Tatar “Başarılı bir liderlik yapıyorum ve oylarımızı da yüzde 35’lerden 40’lara çıkardım” şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar Diyalog’un sorularını yanıtladı:

Soru: Tüm bölgeleri geziyorsunuz. Size karşı ilgi nasıl? Moralinizi artırıyor mu bu geziler?

Tatar: Vatandaşla her zaman iç içeyim. Uzun zamandan beridir halkın her türlü sorununda onların yanınızdayım. Başbakan olarak bana düşen neyse yapıyorum. Ayrıca Başbakan olmadan önce de hep halkın içerisindeydim. Her zaman da öyle olacak. Seçilirsem halk ile iç içe, onların tüm sorunlarıyla ilgilenen ve kucak açan bir Cumhurbaşkanı olacağım. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere de sahip çıkacağım. Ülke ülke gezip, Kıbrıs davasını anlatacağım. Toplum lideri sıfatı ile KKTC için çalışacağım. Bana oy verenleri de vermeyenleri de kucaklayan bir Cumhurbaşkanı olacağım. Benim ekibimde 9 değerli üye var. Birikimleri ile bana katkı koyacaklarına inanıyorum.

Çok önemli projeler var. Daha aktif Cumhurbaşkanlığı makamı oluşmasını sağlayacağım.

Önümüzde 3 ay gibi bir süre kaldı. Halk yavaş yavaş kararını vermeye doğru gidiyor. Bizim duruşumuz, KKTC ile ilgili düşüncelerimiz belli ve önemlidir. Halkın doğru kararı vereceğine inanıyorum. Bana gösterilen ilgi ve sevgiden seçileceğime de inanıyorum.

İhtimaller üzerine yorum yapmam

Soru: Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında erken genel seçim olacağı iddiaları var. Bu iddialara katılır mısınız?



Tatar: Şimdilik spekülasyon, ne olacağını bilmeden, ihtimaller üzerinden hareket edemem.

Şu anda önemli olan 5 yılda bir yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Vatandaşın görevi bu seçime hazırlanıp, adaylara bakıp, ona göre oylarını kullanmaktır.

Önemli bir seçim, bu nedenle yüksek bir katılım olmalı ve irade ortaya çıkmalıdır. Şu anda hükümet ‘ne olur olmaz’ noktasını düşünmek, ihtimaller üzerinde durmak istemiyorum. Vatandaşların oy kullanması ve KKTC’nin en önemli makamı olan Cumhurbaşkanını seçmesi lazımdır. Bana göre Cumhurbaşkanı sadece müzakere görevini yürüten kişi olarak algılanmamalıdır. Ekonomiye de önem vermesi, halkı ilgilendiren tüm meselelerde söz sahibi olup önderlik yapması gerekmektedir. Ancak baktığınızda halk Cumhurbaşkanı makamından ilgi görmemektedir. O makam halkı kucaklamak adına bir şey yapmadı. Seçim var diye şimdi sokaklara çıkılıyor ama son 5 yıla baktığınızda Cumhurbaşkanı halk ile iç içe olmadı.

Soru: UBP içinde 'kazansanız da kazanmasanız da liderlik değişecek' görüşünde olanlara ne söylemek istersiniz?

Tatar: Herkesin kendine göre bir takım beklentileri olabilir. Herkesin istediğini yapamayabilirsiniz. Çok başarılı bir önderlik ve liderlik yaptığımı düşünüyorum. Görev dağılımlarında tüm partiyi kucakladım. Mali yapısını iyi duruma getirdim.

UBP’nin oyunu yüzde 35’lerden 40’lara çıkardım. Parti genel başkanı ve Başbakan olarak görevlerimi layıkıyla yerine getiriyorum.

Seçimden sonra ne olur olmaz bilemem ancak tüzüğümüz gereği UBP kurultayı 2021 yılının Kasım ayın yapılacak. 2021 yılı Kasım ayına kadar ya istifa etmem ya da ölmem durumda değişim olur. Kimse öyle hesapların peşine düşmesin. UBP başarılıdır. Hiçbir yanlışımız olmadı. Herkes bir makam bekler, hepsine de evet demek mümkün değildir. İmkânlarımız ölçüsünde, gece gündüz dürüst kadromuzla çalışan bir partiyiz. Ayrıca benim partime ve üyelerime güvenim tamdır. Ben partimin isteği ile aday oldum ve adaylığım coşkuyla karşılandı.

En iyi şekilde bu yarışı kazanmak için çalışmalarımı sürdüreceğim.