Yeni bir vizyon gelmeli

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin yoğun bir çalışma içinde olduğunu, maliyeyi daha iyi noktalara taşımak, imkanlar çerçevesinde yolların yapımını sağlamak için hizmetlerin devam ettiğini kaydetti.

Doğancı-Lefke yolu için ihaleye çıkma noktasına gelindiğini açıklayan Başbakan, Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunarak, 50 yıldır devam eden müzakerelerden sonuç elde edilmediğini belirtti, “Artık masaya yeni bir vizyon, anlayış ve söylem gelmeli” dedi.

Tatar, 26 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk iradesinin sandığa yansıyabilmesi için herkesin oy kullanması gerektiğini de söyledi.

Verilen bilgiye göre Tatar, Aydınköy ile Yukarı Bostancı köyleri ve Güzelyurt’ta bir narenciye paketleme tesisini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başbakan Tatar’a Sağlık Bakanı Ali Pilli ve UBP bölge milletvekilleri de eşlik etti.

Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen ve sorularını yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, gerek üreticilere gerekse diğer kesimlere katkılar yapıp maliyeyi daha iyi noktalara taşımak, imkanlar çerçevesinde yolların yapımını sağlamak için çeşitli hizmetlerin devam ettiğini vurguladı.

Tatar, halkı oy vermeye çağırdı

Tüm bu konularda halkı kucakladığını söyleyen Tatar, partisi tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterildiğini anımsattı, 26 Nisan’da halkın gerçek iradesinin sandığa yansıması için herkesi oy kullanmaya çağırdı.