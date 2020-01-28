Yeni bir vizyon gelmeli

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin yoğun bir çalışma içinde olduğunu, maliyeyi daha iyi noktalara taşımak, imkanlar çerçevesinde yolların yapımını sağlamak için hizmetlerin devam ettiğini kaydetti.
Doğancı-Lefke yolu için ihaleye çıkma noktasına gelindiğini açıklayan Başbakan, Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunarak, 50 yıldır devam eden müzakerelerden sonuç elde edilmediğini belirtti, “Artık masaya yeni bir vizyon, anlayış ve söylem gelmeli” dedi.
Tatar, 26 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk iradesinin sandığa yansıyabilmesi için herkesin oy kullanması gerektiğini de söyledi.
Verilen bilgiye göre Tatar, Aydınköy ile Yukarı Bostancı köyleri ve Güzelyurt’ta bir narenciye paketleme tesisini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Başbakan Tatar’a Sağlık Bakanı Ali Pilli ve UBP bölge milletvekilleri de eşlik etti.
Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen ve sorularını yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, gerek üreticilere gerekse diğer kesimlere katkılar yapıp maliyeyi daha iyi noktalara taşımak, imkanlar çerçevesinde yolların yapımını sağlamak için çeşitli hizmetlerin devam ettiğini vurguladı.
Tatar, halkı oy vermeye çağırdı
Tüm bu konularda halkı kucakladığını söyleyen Tatar, partisi tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterildiğini anımsattı, 26 Nisan’da halkın gerçek iradesinin sandığa yansıması için herkesi oy kullanmaya çağırdı.
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcusu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709