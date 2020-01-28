Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde dün gece seyir halindeki Hitmet Atalay’a araç aniden alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu araç tamamen yandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 02.00 sıralarında Hamitköy’de Sivrice Sokak üzerinde Hitmet Atalay’a ait seyir halinde bulunan araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu araç tamamen ve aracın yanında bulunan bir elektrik direğiyle bir zeytin ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangının benzin kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu çıktığı tahmin edilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.