Kıbrıs’ta fay hattı var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün saat 11.00’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

Burada ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Dayanışma Kurulu’nun Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ad Hoc Komite’nin oluşumuna ilişkin kararlar sunuldu.

11 üyeden oluşturulması karar verilen komitenin UBP Grubu’nu temsilen Oğuzhan Hasipoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, Özdemir Berova; CTP Grubu’nu temsilen Özdil Nami, Salahi Şahiner; HP Grubu’nu temsilen Gülşah Sanver Manavoğlu, Mesut Genç; TDP’yi temsilen Cemal Özyiğit; DP’yi temsilen Koral Çağman; YDP’yi temsilen Bertan Zaroğlu tarafından oluşturulması kararlaştırıldı.

Genel kurulda daha sonra Başbakanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Gündeminde bulunan İstatistik Kurumu Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı. Tezkere oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Komitelerden gelen tasarılar

Daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması Onay Yasa Tasarısı”nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oybirliğiyle onaylandı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oyçokluğuyla kabul edildi.

Ardından Halkın Partisi Başkanlığının Genel Başkan ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın Genel Başkanlıktan istifa ettiğine ilişkin tezkeresi okutularak, bilgiye sunuldu.

Türkiye’nin acısı paylaşıldı

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken söz alarak, Elazığ’da yaşanan deprem konusunda, Cumhuriyet Meclisi adına TBMM Başkanı ile iletişime geçerek, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini anlattı.

Ardından HP Milletvekili Hasan Topal, 62’nci madde tahtında söz alarak, “Elazığ’daki deprem” başlıklı konuşma yaptı.

Topal konuşmasına, Elazığ’daki depremde vefat edenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı. Kıbrıs’ın da deprem fay hattı üzerinde oturduğunu anlatan Topal, adada yaşanan büyük depremlerin tarihçesini paylaştı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da 62’nci madde tahtında söz alarak, Elazığ depremi, Doğu Akdeniz Fay Hattı ve yapılması gerekenlerle ilgili konuşma yaptı.

Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen ve depremin boyutlarına işaret eden Arıklı, KKTC’nin gerekli duyarlılığı gösterdiğini dile getirdi.

Arıklı’dan önemli uyarı

İmar planlarının deprem riskleri de göz önüne alınarak yapılması gerektiğine işaret eden Arıklı, Kıbrıs’ın üzerinde olduğu fay hattına işaret etti.

Arıklı, ülke fiziki planının bir an önce elden geçmesi ve depreme göre gerekli planlamaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Birçok köyde evlerin kerpiçle yapıldığını ve depreme dayanıksız olduğunu söyleyen Arıklı, bu konuda bir envanter çalışması yapıldığını söyledi.

Arıklı, alüvyonlu topraklar üzerine 25-30 katlı inşaatlara izni vermenin cinayetle eş olduğunu kaydetti.

Bunların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması (Onay) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alınmaya başlandı.

Genel Kurul daha sonra Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele aldı.

YDP’den olumlu oy

Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun’un komite raporunu okumasının ardından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı söz aldı.

Arıklı, bu yasa tasarısının son derece önemli olduğunu ve çalışma hayatındaki birçok sıkıntıyı ortadan kaldıracağını söyledi.

Tasarıya olumlu oy vereceklerini söyleyen Arıklı, “Gönül isterdi ki 2000 yılından öncesi için de bir düzenleme yapılabilsin” diye konuştu.

Şahiner: Geçici değil kalıcı çözümler…

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de esas hedefin geçici çözümlerle değil, sektörleri sürdürülebilir hale getirecek yaklaşımlar olması gerektiğini söyledi.

Şahiner, şirketlerin, çalışanların yatırımlarını düzenli şekilde yapabilecek hale getirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Yatırımları zamanında yapamayanların çoğunlukla üretim sektörleri ve ufak ölçekli işletmeler olduğunu dile getiren Şahiner, bunların korunması gereken sektörler olduğunu belirtti.

Afların, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne getirdiği yükün de incelenmesi gerektiğini söyleyen Şahiner, buna ilişkin bazı rakamlar paylaştı.

Sosyal Sigortaların afla vazgeçtiği rakamın, kurumun yıllık tahsilatına oranla küçük bir rakam olduğunu dile getiren Şahiner, önemli olanın bir daha bu gibi aflara ihtiyaç duyulmaması için çalışmak olduğunu anlattı.

Şahiner, yasal düzenlemeden yararlanmanın, 2000-2019 yılı arasındaki tutarın tamamını ödemesi kaydına tabi olduğunu söyleyerek, büyük meblağlara denk gelecek bu ödemelerin yapılması için, örneğin bankalar aracılığıyla bir kolaylaştırıcı yöntem belirlenebileceğini kaydetti.

Angolemli: Sık sık af çıkıyor

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, sigorta yatırımının önemine dikkat çekerek, dünyadan örnekler verdi.

Ülkede sık sık af çıktığını, “Sigorta primlerini yatırmak önemli değildir, tam tersine yatırmazsanız mükafat da alırsınız” algısı yaratıldığını vurgulayan Angolemli, her hükümet döneminde af çıktığını ve sigorta primi yatırmanın önemini yitirdiğini söyledi.

Sucuoğlu, detaylı bilgi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, çalışma affı hakkında bilgi vererek, kayıt dışı oranının devlet planlama örgütünün ortaya koyduğu bir rakam olduğunu söyledi.

Affın, 16 Şubat’ta sonlanacağını ve uzatmanın söz konusu olmayacağını belirten Sucuoğlu, özellikle dil konusunda sıkıntı yaşayan Pakistan ve Bangladeşlileri gruplar halinde toplayarak, bilgiler verdiklerini ve şu an aftan haberi olmayanın bulunmadığını kaydetti.

Sucuoğlu, kendilerinden önceki 6 ay ve göreve geldikleri 6 aylık dönemdeki teftiş rakamları hakkında bilgi verdi.

2017 affında sigortalara giren toplam rakamın 100 milyon olduğunu ve 3 bin 961çalışana artı olarak verildiğine dikkat çeken Sucuoğlu, çok kısa süreli bir af olan 2019 affında ise sigortalar kasasına 425 bin TL ödeme aldıklarını söyledi.

Sucuoğlu, affın çok hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesi için gerekli çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Genel Kurul daha sonra, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı alıp oyladı. Tasarıyı oy çokluğuyla kabul eden genel kurul Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesini oy birliğiyle kabul etti ancak ivedilik kararı olmadığı için görüşme yapılmadı.

Gecikmiş prim borcu olanlara iyi haber

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Sosyal Sigortalar Yasası’na bağlı olup, ödemeyen kişi ve kurumlara gecikmiş prim ve gecikme zamlarını ödeyebilmelerine yönelik yasa değişikliğini kabul etti.

Oy çokluğuyla kabul edilen Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yasa değişikliğinden yararlanacak kişilerin ödeme planının nasıl olacağını düzenliyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul dünkü toplantıda ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması (Onay) Yasa Tasarısı ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşüp oyladı.

Genel kurul daha sonra dünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da yeniden toplanacak.