Polis seferber oldu

Lefkoşa’da dün bir işyerine ait duvarın üzerine bırakılan sırt çantası paniğe neden oldu. Vatandaşlar, polisi arayarak erkek bir şahsın telaşlı bir şekilde duvarın üzerine çanta bırakıp kaçtığına dair ihbar verdi.

İhbar üzerine çantanın içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle harekete geçen polis, kısa bir süre sonra paniğe neden olan şüpheyi ortadan kaldırdı.

Bomba imha uzmanlarının olay yerinde yapmış olduğu keşfin ardından çantada bomba olmadığı anlaşıldı. Çantanın bir restoranda çalışan paket servis elemanına ait olduğu ortaya çıktı.

Vatandaşlar endişelendi

Olay dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, erkek ve 20’li yaşlarda olduğu belirtilen erkek bir şahıs, Ortaköy’de bulunan Class Oto Galeri'nin duvarı üzerine sırt çantası bırakıp, koşarak uzaklaştı. Bunu gören vatandaşlar, şüphelenip polisi aradı.

Olay yerinde gelen ekipler, önce çevre güvenliğini sağladı ardından bomba imha uzmanları harekete geçti.

Ortaköy trafik ışıkları ile Lemar Süpermarket’e kadar olan yol bir süre trafiğe kapatılırken, vatandaşlar da uzakta durarak çalışmaları endişeyle izledi. Bomba imha uzmanlarının olay yerinde yapmış olduğu keşfin ardından çantada bomba olmadığı anlaşıldı. Çantanın bir restoranda çalışan paket servis elemanına ait olduğu ortaya çıktı.