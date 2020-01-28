Raif UZKAN

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 28 Ekim 2019’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası”nın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

TDP adına Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal ve Avukat Boysan Boyra dün saat 09.00’da Anayasa Mahkemesi’ne giderek yasa aleyhine dava dosyaladı.

Özyiğit, burada basına yaptığı açıklamada, 2012 yılında mazbata mağdurlarının yılbaşını cezaevinde değil ailelerinin yanında geçirebilmelerini sağlamak için Meclis’ten oy birliğiyle yasa geçirdiğini, o gün devletin bir taahhüt altına girip “Kısa süre içinde bileşik faizin sınırlandırılması, kimsenin mazbata mağduru olmaması” tebliğ, icra ve benzeri yasaların yeniden düzenlenmesinin yapılacağının taahhüdünün verildiğini belirtti.

Özyiğit, o günden bu yana 36/2019 sayılı yasanın yürürlüğe girdiğini fakat bileşik faizle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığını, Meclis’in gündemine geçen haftalarda geldiğini ve bir ad-hoc komite kurularak faiz mağduriyetinin yaşanmaması konusunda çalışma başlatıldığını belirtti ve istenen ve beklenen değişikliğin yapılmasını ümit ettiğini söyledi.

“Borçlunun eş ve yakınlarına da haciz gelebilir”

Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası konusunda bir “Nasıl olsa af çıkacak” deyip borcunu ödemeyenlerle, borcunu ödeyemeyenlerin aynı kategoriye konulduğunu kaydeden Özyiğit, borçlu olan kişinin eşi ve yakınlarının para ve mallarına da haciz getirilme durumunun ortaya çıktığını, bu nedenle konuyu hukukçularla değerlendirerek yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını ifade etti.



Boyra: İlginç bir yasa

Avukat Boysan Boyra da açıklamasında, her şeyden önce “ilginç” ve “birçok şeyi değiştiren” bir yasayla karşı karşıya bulunulduğunu belirtti ve insanların yasa nedeniyle artık bankaya para koymakta tereddüt edeceğini, sadece borçlu değil borçluyla müşterek hesabı olan kişilerin hesaplarının incelenip, parasına el konulması, Mahkeme veznesine konulması gibi uygulamaların önünün açıldığını kaydetti.

Boyra, ispat külfetinin tamamen yer değiştirdiğini, yasayla birlikte iddia edenin değil hakkında iddia olanın ispat etmesi gerekliliğinin ön görüldüğünü ifade etti.

“Hükümet bu yasayı doğru dürüst çalışmadı”

Boyra açıklamasını şöyle tamamladı, “Hükümet bu yasayı doğru dürüst çalışmadı, onu demek istiyorum… Bundan sonra insanların bankalara para yatırmakta çok daha fazla çekinceleri olacak… Bir takım sosyal ve ekonomik depremler olacak, çünkü eşler kocalarıyla birlikte hareket edemeyecekler, birlikte şirket kuramayacaklar. Bir borçluyla birlikte bir şirkette hissedarsanız, şirketteki hisseleriniz satılabilir. Neden? Borçlu muyum ben? O borçlu, ben değilim?

Şirketin hisseleri satılabilir, karı-koca diyelim ki bir şirket kurdu, ansızın gitti üçüncü bir kişi, -başka bir adam- şirketin hisselerini aldı. Benim karım yabancı bir erkekle aynı şirkette ortak mı olacak, beraber toplantı yapıp, ticari hayatı mı düzenleyecekler? Belki de her ikisinin birden hisseleri satılacak.

Dolayısıyla neresinden bakarsak bakalım, olmadı. Bu yasa olmadı, iyi düzenlenemedi, düşünülmedi, yeniden çalışılmalıdır diye düşünüyorum.”