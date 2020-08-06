İlham kaynağı

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mustafa Hacı Ali İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hacı Ali ile görüşerek, Onursal Üyelik Şilti takdim etti.

Dernekten yapılan açıklamada; ziyarette, Mustafa Hacı Ali’ye, derneğin, “ilham kaynağı olan, ülkeye değer kazandıran” iş insanlarına sunduğu Onursal Üyelik Şilti’nin takdim edildiği kaydedildi.

