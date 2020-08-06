Hedefimizden vazgeçmedik

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars; Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı ile nihai hedefin; Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinin planlı gelişmesi, planlı gelişirken de hem bölgedeki insanların yaşam kalitesini artırmak, hem de ekonomik gelişmeyi sağlamak olduğunu vurguladı.

Verilen bilgiye göre; Baybars, dün Gazimağusa Belediyesi’nde Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’ndaki “belirsizliğin ortadan kaldırılması ve yeni görüşleri belediye başkanlarıyla değerlendirmek” üzere toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Baybars, toplantının başında basına yaptığı açıklamada, bu ziyaret ve toplantı kapsamında Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında gelinen son durumun, yapılan yeni önerilerin değerlendirilmesi ve belediyelerin bu süreçteki katkıları konusunda bir görüşme yapacaklarını belirtti.

Baybars, temel amaçları olan her üç bölgede de planlı gelişmeyle, sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlayarak, bölge insanının yaşam kalitesinin arttığı, çevreyle bütünleşik, doğası, denizi, altyapısı, ulaşım ağlarıyla, turizmi, kültürü, tarihi miraslarıyla gelecek nesillere çağdaş ve uygun bir yerleşim tasarlama hedefinden vazgeçmediklerini ve bu yönde çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Baybars, 30 Ağustos 2019 tarihinde ikinci birleşik kurul toplantısıyla ortaya çıkan planda, Müteahhitler Birliği’nin de dahil olduğu hem devlet hem de sivil toplum örgütlerinden oluşan 150’den fazla farklı kurum kuruluşun bu konusunda görüş verdiğini belirterek, bu görüşler ışığında yerel yönetimler ve Şehir Planlama Dairesi’nin oluşturmuş olduğu teknik uzman heyetin asgari müştereklerde buluştuğu bir çalışma yapıldığına dikkat çekti.

Görüşler değerlendirilecek

İçişleri Bakanı Baybars, “Geride kalan altı ay zarfında yapılan çağrılar ışığında tekrardan görüşlerin alınması noktasında elbette ki Müteahhitler Birliği’nin ve koalisyon ortağı UBP’nin ilgili komitesinin de sunmuş olduğu görüşlerin değerlendirileceğini” ifade etti.

Baybars, KTMMOB ile yaptıkları görüşme sonrasında amacın mevcut imar planının hayata geçmesi ama bu konuda yeni görüşler ortaya konulacaksa veya plan geçmeyecekse de bu konuda KTMMOB’un da görüş ortaya koyacakları yönünde ifadelerinin olduğunu söyledi.

Baybars, “Müteahhitler Birliği’nin görüşlerini aktarmaktan daha çok UBP’nin vereceği görüşler doğrultusunda önümüzdeki tablonun net bir şekilde görülmesi ve belirsizliğin ortadan kaldırılması talep edildi” dedi.

