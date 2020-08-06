Kuzeyde 4, güneyde 15 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta ise 15 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 162’ye, güneyde ise bin 195’e çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 220 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Pilli, toplam vaka sayısının 162’ye çıktığını, bunlardan 126’sının taburcu edildiğini, 32 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü söyledi. Pilli, toplam test sayısının da 76 bin 975’e ulaştığını açıkladı.

Güneyde toplam vaka sayısı bin 195 oldu

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saat içinde yapılan 3 bin 132 test sonucunda, 15 yeni vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 15 yeni vakadan 7'si temas takibiyle, 2’si, Purnara'daki mülteci kampında tutulanlar arasında saptandı. Bir kişinin de Amsterdam’dan önceki gün Güney Kıbrıs'a giden Rum kadın olduğu belirtildi. Geriye kalan vakalar rastgele testlerle saptandı. Güney Kıbrıs'ta bugüne kadar saptanan Coronavirüs vaka sayısı bin 195'e yükseldi.