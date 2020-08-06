UBP’nin kararı net

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, “UBP’nin KKTC halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istediğini, bunun dışındaki iddiaların UBP’yle bağdaştırılmaya çalışılmasının boşuna gayret olduğunu” söyledi.

Saner, KKTC Meclisi’nde temsilcisi bulunan tüm partilerin bir Cumhurbaşkanı adayı bulunduğunu, UBP’nin de bu yarışa Parti Meclisi’nin 18 Ocak tarihinde oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda Genel Başkanı ile gireceğini ifade etti.

Saner, “Bu vesile ile bir kez daha vurgulamak isteriz ki, UBP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istemektedir.” dedi.

Saner yaptığı açıklamada; Başbakan ve UBP Genel Başkanı Tatar’ın Türkiye ziyaretini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

Saner, “UBP için KKTC’nin, Atatürk ilkelerine bağlı, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokratik bir devlet olarak yaşaması ve yücelmesi esastır. KKTC’nin varlığına yönelik olarak yapılan her türlü müdahale ve saldırı bizim siyasi olarak en fazla mücadele ettiğimiz, karşı çıktığımız konuların başında gelir.” ifadelerini kullandı.

Saner, bu müdahalelerin, saldırıların en büyüğünün ise, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesi ile ilan edilen KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri almasının engellenmesi için BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve AB tarafından yapıldığını belirtti.

UBP Genel Sekreteri Saner, Rum siyasilerin iktidarı ve muhalefeti ile KKTC’nin seçimleri için ne düşündükleri, ne yapma gayreti içinde olduklarının açıklamalarından anlaşıldığını kaydetti.

