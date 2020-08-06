Plazma bağışçısı oldular

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgınına yakalanan ve gördükleri tedavi sonrası iyileşip geçtiğimiz aylarda taburcu olan Ahmet Gülerman ve İbrahim Karacan plazma bağışçısı oldu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek, plazma bağışı yapan Ahmet Gülerman ve İbrahim Karacan, Covid-19’a yakalanıp hastalığı atlatan kişilere bağışçı olmaları için çağrı yaptı. Sağlık Bakanı Ali Pilli de bağışçıları ziyaret ederek, teşekkür etti.

Örnek olsun

Bakan Pilli, “Plazma bağışında bulunan bu iki duyarlı arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Alınan plazmalar, ileride eğer olursa ağır vakaların tedavisi için kullanılacaktır” dedi.

Pilli,“Covid-19’a yakalanıp iyileşen tüm vatandaşlarımızın duyarlılık göstererek plazma bağışında bulunmaları ve ağır vakalara şifa olmaları konusunda çağrı yapıyoruz. Bu iki arkadaşımızın davranışının örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ağır hastalarda kullanılacak

Kan Bankası kimyageri Suat Keskin de daha önce virüse yakalandıkları için linç edilen iki şahsın şimdi plazma bağışçısı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Bizler bu plazmaları immün plazma tedavisinde kullanıyoruz. Bağışlanan plazmalar eksi 80 derecede şoklanıp uzun süre saklanacak ve Covid-19 hastalığına yakalanıp ağır geçiren hastaların tedavilerinde kullanılacaktır.”

İmmün plazma tedavisi nedir?

Covid-19 geçiren bir kişinin bağışıklık sistemi Coronavirüse saldıracak antikorlar geliştiriyor. Glikoprotein yapısındaki moleküller olan antikorlar, kanın "plazma" adı verilen sıvısında oluşuyor.

Bu nedenle immün plazma tedavisinde Covid-19 tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen kişilerin kanından "plazma" adı verilen sıvı alınarak, hasta kişiye naklediliyor.

Bu antikorların, yoğun bakımdaki yüksek riskli hastaların iyileşmesine yardımcı olması umuluyor.

Bakan Pilli, DNA Laboratuvarını ziyaret etti

Bu arada Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi DNA Laboratuvarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli, yenilenen laboratuvarda incelemelerde bulunarak, personelden bilgi aldı.

