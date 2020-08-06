Eşini öldürmekle tehdit etti

Suna ERDEN

Kendisini aldattığı gerekçesiyle eşinin boğazına bıçak dayayıp, öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen Umut Denizgezen dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının eşinin yüzüne yumruk atıp, darp ettikten sonra boğazına bıçak dayadığı, “Öldüreceğim seni. Burada senin ölünü bulacaklar” diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, olayın önceki gün saat 21.00 sıralarında zanlı ile eşinin birlikte yaşadığı Gaziköy’deki evde meydana geldiğini söyledi.

Yumruklarla darp etti

Polis memuru, zanlının eşi Z.D.'yle kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığını belirtti.

Polis, zanlının tartışma esnasında eşinin yüzüne yumruk attığını, boğazına bıçak dayadığını ve “Öldüreceğim seni. Burada senin ölünü bulacaklar” diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, Z.D.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek doktor raporu temin edildiğini belirtti. Polis, doktor raporunda elmacık kemiğinde kızarıklık, boğazında ise sıyrık olduğunu söyledi.

Olayda kullanılan bıçağın emare alındığını belirten polis, Z.D.’nin ise evden ayrıldığını, başka bir adreste kalmaya başladığını açıkladı.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 7 bin TL nakit teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 11:08