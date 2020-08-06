‘Çatı aday’ olmayacak

Raif DOĞRU

Başbakan Ersin Tatar, Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından dün İstanbul’a geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Ankara ve İstanbul’daki görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra, 3’lü koalisyon hükümeti olasılığı, Maraş’ın açılması ve önümüzdeki aylarda başlayacak olan Kıbrıs müzakereleri ele alındı.

Ankara’daki görüşmede bağımsız ‘Çatı aday’ konusunu gündeme getiren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, Başbakan Tatar’dan destek görmediği belirtildi. Ayrıca; seçim arifesinde hükümet değişikliğinin sakıncaları üzerindeki düşüncelerin de aktarıldığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Başbakan Tatar, Vahdettin Köşkü’nden son derece mutlu bir şekilde ayrıldı ve adaya ‘özel uçak’ ile döndü.

Yeni hükümet arayışı yok

Tatar, ülkeye dönüşünde Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da yaptığı görüşmede,

2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının etkin şekilde uygulanması, kaynak akışının devamının sağlanması, hayat pahalılığının nasıl telafi edileceğinin, 2021 yılı bütçe çalışmalarında kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi de dahil pek çok konunun ele alındığını kaydetti.

İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Tatar, Kıbrıs Türk halkının güçlenmesi için neler yapılabileceğini enine boyuna tartıştıklarını ifade etti

Bazı parti başkanlarının da Tatar ile eş zamanda Türkiye’ye gitmesi ve bununla alakalı olarak yeni hükümet kurulacağı haberleriyle ilgili olarak da Tatar, “Türkiye’nin her zaman yapabileceği takdirlerdir. UBP Genel Başkanı olarak her zaman söylediğimiz bir şey vardır: KKTC’deki iradenin halk tarafından sandıkta gösterileceğidir, burada herhangi bir müdahale olmadığıdır. Meselelerin başka yerlere çekilmesi doğru değildir” dedi.

İki parti başkanına davet gitmesinin sorulması üzerine Tatar, Ankara ziyaretinin kendisine gönderdikleri davet üzerine gerçekleştiğini, Başbakan Yardımcısına da davet gittiğini ancak Başbakan Yardımcısının gitmediğini, bunun kendisini bağlamadığını söyledi.

Ankara’nın müdahalesi söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday üzerinde çalışıldığı yöndeki haberler hakkında yorum istenmesi üzerine Tatar, “Ankara’nın böyle bir konuda müdahalesi söz konusu değildir” dedi.

Tatar, “Bizim son günlerde yeni bir hükümet kurma gibi bir düşüncemiz olmamıştır, görüşmeler olmuş olabilir bu siyasetin gereğidir, çünkü bir takım gelişmeler olabilir, olmuştur da. Fakat şu anda öyle bir düşünce içerisinde değiliz ”şeklinde konuştu.

Maraş da gündeme geldi

Maraş’ın açılması konusunda ise Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “meseleye sıcak baktığını” söyledi.

Tatar, Ercan’a gelişinde PCR testi de yaptırdı.

Arıklı’nın önerileri

Ankara’daki temaslarını değerlendiren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “çatı aday konusunda DP ve YDP olarak biz çatı adayı çıkacak kişinin bağımsız aday olmasını istiyorduk. Ersin bey ‘ben UBP’nin adayıyım’ deyince o konu çöktü” dedi. Arıklı şunları söyledi: “Çatı aday formülü ortadan kalktı. 3’lü koalisyon da bu aşamada olmaz. Ülkenin bekleyen onlarca sorununu 26’ya dayalı bir hükümet çözemez. Bunun için geniş tabanlı, mümkünse 6 partili bir Milli Mutabakat Hükümeti kurulmalı. Kimse ötekileştirilmemeli. Toplumda kamplaşma yaratacak formüller bize zarar verir" dedim. 3’lü koalisyonun olamayacağı konusunda hemfikir olundu.”

Ataoğlu: Denktaş’ı destekleyeceğiz

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise şöyle konuştu: “Maraş konusunda bizim görüşümüz alındı. Maraş konusunda hem fikir olduğumuzu gördük. Pandemi hastanesi konusunu da görüştük. Yılsonuna kadar bunun yapılması konusu gündeme geldi. Çatı aday olmayacağını ve yeni hükümetin mümkün olmayacağı konusunda görüş birliği oldu. Serdar Denktaş’ın ayrılığı Cumhurbaşkanlığına yönelik çalışmalar başlatacağını biliniyordu. Aday olduktan sonra bugün de partimiz olarak destekleneceğini Ankara’da da ifade ettik.”