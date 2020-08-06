Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 33 yaşındaki Levent Kantarcı, kablo bağlantısı yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.

Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Kantarcı’nın acı haberi kısa sürede duyuldu. Acı haberi alan yakınları, olayın gerçekleştiği iş yerine akın etti. Daha 2 yıl önce evlenen Kantarcı’nın eşi acı olay üzerine yıkıldı.

Kantarcı’nın eşi ile ailesi güçlükle sakinleştirilebildi.

Duran kalbi bir daha çalışmadı

Olay dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kantarcı elektrik kablo bağlantısı yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İşyerinde kalbi duran Kantarcı’ya ilk müdahale olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kalp masajı yapılan Kantarcı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan polis incelemesinin ardından Kantarcı’nın cesedi Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aslen Trabzonlu olan ve elektrik işi yaparak ailesinin geçimini sağlayan Levent Kantarcı’nın cenazesinin bugün yapılacak otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi.