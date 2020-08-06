Güney'e 2 trilyon Rus Rublesi aktarıldı

Rum lideri Nikos Anastasiadis’e yakınlığıyla bilinen Alithia gazetesi, ‘Kommersant’ gazetesine dayanarak 2018 yılında 1,4 trilyon, 2019 yılında ise 1,9 trilyon Rus Rublesi’nin Rusya’dan Güney Kıbrıs’a aktarıldığını bildirdi. Bir ABD doları 73 Rus Rublesi yapıyor.

Güney Kıbrıs’la olan çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşmasının iptalinin, adada kayıtlı birçok şirketin hem Rusya, hem de Güney Kıbrıs’ta vergi ödemesi anlamına geldiğine işaret edildi.

Rusya’da yayımlanan “Kommersant” gazetesinin konuya geniş yer verdiğini; uzmanların ise en nihayetinde iki ülkenin yeni bir vergi anlaşması imzalayacağı değerlendirmesinde bulunduklarını yazan Alithia’ya göre; “Kommersant” gazetesi, Rum kesimiyle olan müzakerelerin zor olduğunu fakat Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyarette yeni bir anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini belirtti.

Alithia gazetesi “Moskova’yla Yeni Anlaşmaya Doğru- Hükümette Temkinli İyimserlik” başlıklı haberinde, Rusya Maliye Bakanlığı’nın geçen pazartesi günü ilgili sözleşmenin feshedilmesi prosedürünü başlattığını açıklamasına rağmen, Rum Maliye Bakanlığı’nın ise henüz hiçbir şeyin bitmediğini ve 10-11 Ağustos tarihlerinde Maliye Bakanı Konstantinos Petridisi başkanlığında konu hakkında müzakereler yapılacağını açıkladığını anımsattı.

Gazete, Rus medyasında yer alan haberlerin, iki ülke arasında yeni bir vergi anlaşması imzalanması olasılığına atıfta bulunduklarını da belirtti.

Konunun günler öncesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de ele alındığını, fakat bundan olumlu bir sonuç çıkmadığını anımsatan gazete, Rum tarafındaki muhalefetin ise konuyu Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkilerle bağlayarak, konuyla siyasi bir bağlantı kurmaya çalıştığını kaydetti.

Gazete, Rum hükümetinin ise bunu reddettiğini ve meselede yalnızca ekonomik bir boyut bulunduğunda ısrar ettiğini aktardı.

Hükümet ve partilerin açıklaması

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise konuyla ilgili açıklamasında, ekonomik bir konunun politik hale getirilmemesi gerektiğini belirterek, Rusya’nın benzer anlaşmalara sahip olduğu diğer ülkelerle olduğu gibi hareket edeceğini dile getirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı’nın, anlaşma konusunda üzerinde hem fikir olunmuş bir sonuca varılması için Rum Maliye Bakanlığıyla müzakere etme konusundaki niyetine atıfta bulunan Kusios, her ülkenin, Coronavirüsü pandemisinden etkilenen diğer ülkeler gibi, kendi ekonomisini desteklemek için bazı önlemler aldığının farkında olunması gerektiğine işaret etti.

Konunun esasının, Moskova’yla iletişimleri olması olduğunu belirten Kusios, 10 Ağustos’ta iki ülke arasında görüşme yapılacağını sözlerine ekledi.

Gazeteye göre; AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Rusya Federasyonu’nun anlaşmada değişiklikler yapılmasına ilişkin hareketleri ve konuyla ilgili gelişmeler konusunda endişe ve yoğun bir kaygı ortaya koydu.

Hükümetin buna ikna edici bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini ifade eden Kiprianu, “Acaba en nihayetinde, hükümettekilerin Kıbrıs’ın geleneksel dostlarını görmezden gelerek, yürüttükleri tek taraflı ve tek boyutlu dış politikanın bedelini mi ödüyoruz” sorusunu sordu.

Kiprianu ayrıca Rusya’nın tepkisinin, “Kıbrıs’ı, Rusya ve Çin gibi Güvenlik Konseyi üyesi devletlerle ezelden beridir sahip olduğu ilişkileri silmeye ve ABD’nin sadık bir takipçisi olmaya mecbur eden Rubio-Menendez yasası konusunda bayram eden Anastasiadis-DİSİ hükümetinin dar görüşlü politikasına yanıtlardan mı olduğu” sorusunu da sordu.

EDEK Partisi ise açıklamasında, çifte vergilendirmeden kaçınılmasına ilişkin anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesinin, Rum ekonomisi açısından oldukça olumsuz bir gelişme olduğunu ifade etti.