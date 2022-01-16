İran’dan Bitcoin atağı

ABD'nin ekonomik yaptırımlarına maruz kalan İran, uluslararası ticarette Bitcoin ve diğer kripto paraların kullanılmasının önünü açan yasal bir düzenleme hazırladı.

İran Merkez Bankası ile Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, yerel tüccarların dış ticaret anlaşmaları için kripto para kullanmaya başlamalarını sağlayacak bir düzenleme üzerinde anlaştı.

İran merkezli Mehr Haber Ajansı’nın hafta başında aktardığı bilgiye göre, İran’da uluslararası yaptırımlara karşı ithalat ve ihracatta Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların kullanılabileceği belirtildi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve İran Ticareti Geliştirme Örgütü (TPO) Başkanı Alireza Peyman-Pak, yeni ödeme mekanizmasının “önümüzdeki iki hafta içinde” tamamlanacağını açıkladı.

Peyman-Pak’ın bildirdiğine göre, bu sistem ithalatçılara ve ihracatçılara uluslararası anlaşmalarında kripto para birimleri kullanmaları için yeni fırsatlar sağlayacak. Peyman-Pak ayrıca kripto endüstrisindeki ekonomik ve ticari fırsatları görmezden gelmemek gerektiğini belirtti.

Kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasının asıl amacının yaptırımları aşmak olduğu düşünülüyor.

İran bundan sonraki dönemde maruz kaldığı uluslararası yaptırımları aşmak ve ekonomik faaliyeti teşvik etmek amacıyla Bitcoin başta olmak üzere kripto paraları kullanacak. İran, dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin başında geliyor.

