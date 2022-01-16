Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim gezilerine Gazimağusa ile devam etti.

Sucuoğlu, milletvekili adaylarının da katılımı ile DAÜ çemberinden başlayarak yol üzerindeki ev ve dükkanları ziyaret etti.

Başbakan, Gazimağusa Sakarya Örgüt Binası’nda da partililerle buluştu.

Verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, DAÜ'yü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ile görüştü.

Hocanın, Başbakan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, DAÜ’nün çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Sucuoğlu, 23 Ocak’tan sonra KKTC’ye gelecek öğrenci sayısını mutlaka artıracaklarını, gelen öğrenci destinasyonlarını artırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başbakan daha sonra DAÜ personeli ile de bir araya geldi.

Gelecek planlamasında, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye’nin maddi ve insanı desteğinin süreceğini vurgulayan Sucuoğlu, “Ankara’daki görüşmelerimizde de netleştirdik. Biz kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratacağız. Her şeyi Anavatan’ımızdan bekleme dönemi bitmiştir. Kalkınma adına elimizden geleni yapmalıyız. Bunu bir görev olarak addediyoruz. İşte bu nedenle de 23 Ocak’ta tek başına iktidar olmak istiyoruz” dedi.

Mesarya’da patlama bekliyor

Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Gazimağusa bölgesinde bazı köyleri ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Güvercinlik’te yaptığı konuşmada, “Yaklaşık 9 gün sonra hep birlikte tek başına iktidar olarak çalışmaya başlıyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Güney Mesarya bölgesindeki köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu

Açıklamaya göre, Sucuoğlu Korkuteli köyünde, öncelikle kadınlara çok teşekkür ederek her gittikleri yarda kadınların çoğunlukta olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Korkuteli’nin ardından Dörtyol, Paşaköy, Vadili ve Akdoğan’ı ziyaret eden Sucuoğlu ve milletvekili adaylarına, her bölgede yoğun ilgi gösterildiği kaydedildi.

Sucuoğlu, “Güney Mesarya bizim kalemiz. 23 Ocak’ta buralardan oy patlaması olacak gibi duruyor” dedi.

Vadili’de çeşitli partilerden UBP’ye katılan 19 kişiye rozetleri UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu tarafından takıldı.